پیام نماینده شرق کرمان به مسئولان: از شأن «نوکری مردم» صیانت کنید

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی، ظهر دوشنبه در نشست شورای اداری شهرستان فهرج، با بیان اینکه دشمن با هدف ایجاد بی‌اعتمادی، به دنبال تخریب مسئولان نظام است، گفت: هدف نهایی دشمن شکستن اتحاد و ایجاد هرج‌ومرج در جامعه است؛ بنابراین مسئولان باید با حضور در میان مردم، آگاهی، هوشیاری و روحیه خدمتگزاری خالصانه را سرلوحه کار خود قرار دهند و از شأن «نوکری مردم» صیانت کنند.

وی در خصوص چالش‌های حوزه انرژی، از تصمیمات اتخاذ شده در سطح استان کرمان برای مدیریت سوخت افزود: با اجرای طرح شارژ سهمیه بنزین «اضافه شدن ۵۰ لیتر با نرخ ۵۰۰۰ تومان به کارت‌های سوخت»، شاهد کاهش صف‌های طویل جایگاه‌ها و کاهش قاچاق سوخت هستیم که نظارت بر اجرای این طرح توسط مسئولان اجرایی استان ادامه دارد.

غضنفرآبادی، همچنین در خصوص معضل خشکیدگی درختان خرما، مهم‌ترین راهکار را صادرات محصولات مازاد بر مصرف داخلی دانست و تصریح کرد: با وجود فشارهای دشمن، روند صادرات خرما به کشورهای هدف از جمله هند، پاکستان و افغانستان در حال انجام است.

وی به کشاورزان تأکید کرد که از فروش محصول خود با قیمت‌های پایین خودداری کرده و منتظر بهبود شرایط بازار باشند.

نماینده مردم شرق استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود، واگذاری زمین به جوانان روستایی را یک ضرورت دانست و تأکید کرد: برای مسئولان هیچ توجیهی در تأخیر واگذاری زمین به جوانان پذیرفته نیست و زمین‌های ملی باید با سرعت آزادسازی و برای مسکن جوانان قطعه‌بندی شوند.

وی همچنین یادآور شد: اعتبارات در اختیار نمایندگان بر اساس اولویت‌های قانونی همچون آب، برق و راه هزینه می‌شود و تصمیم‌گیری دقیق درباره پروژه‌های اجرایی بر عهده فرمانداران است.

تأکید فرماندار فهرج بر شتاب‌بخشی به توسعه زیرساختی

فرماندار شهرستان فهرج، در ادامه این نشست با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه‌های عمرانی و زیرساختی، گفت: از بدو شروع فعالیت، با تشکیل «اتاق توسعه شهرستان»، زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاران هموار کرده‌ایم.

یوسف رهگویی، از سرمایه‌گذاران حوزه کشت و صنعت دعوت کرد تا با توجه به ظرفیت‌های منطقه شاهرخ‌آباد، در این بخش سرمایه‌گذاری کنند.

فرماندار فهرج، با اشاره به تنش‌های آبی و اقدامات صورت‌گرفته، تصریح کرد: با بهره‌گیری از اعتبارات اختصاص یافته، حفر و تجهیز چندین حلقه چاه آب در مناطق مختلف در دستور کار قرار گرفته است و همچنین اجرای بیش از ۵۵۰۰ متر خط انتقال آب و نصب دستگاه‌های کلرزن برای ارتقای کیفیت آب آشامیدنی از جمله اقدامات شاخص بوده است.

رهگویی، در بخش برق‌رسانی نیز اعلام کرد: در سال گذشته بیش از ۷۴ میلیارد تومان اعتبار صرف بهینه‌سازی شبکه و رفع افت ولتاژ در شهرستان فهرج شده است.

فرماندار فهرج با اشاره به وضعیت سایت اداری این شهرستان بیان کرد: با تخصیص اعتبارات، امیدواریم با بهره‌برداری از سایت اداری تا دهه فجر، مشکلات فضای اداری دستگاه‌های اجرایی مرتفع شود.

رهگویی، با اشاره به احتمال بروز چالش در تأمین گاز طبیعی در ماه‌های دی و بهمن گفت: با توجه به اینکه شهرستان فهرج در انتهای خط انتقال قرار دارد، نیازمند اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و سناریوهای مدیریتی برای جلوگیری از قطعی گاز و سوخت‌رسانی به مردم هستیم.

گفتنی است در پایان این نشست، عملکرد ادارات مختلف مورد بررسی قرار گرفت و بر لزوم هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام تأکید شد.