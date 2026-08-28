به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام موسی غضنفرآبادی، جمعه شب در همایش بزرگ «امت احمد» که با حضور پرشور مردم اهل تشیع و تسنن، سران طوایف و مسئولان محلی در بخش نگین کویر برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان دولت بهویژه شهید آیتالله رئیسی گفت: ملت بزرگ و آگاه ایران در طول سالهای پس از انقلاب، بارها عظمت و شکوه خود را به رخ جهانیان کشیده است و این اقتدار، خاری در چشم دشمنان اسلام و بشریت است.
وی با تأکید بر اینکه رمز ۴۷ سال مقاومت و ایستادگی ملت ایران، اتحاد و انسجام ملی است، افزود: امروز وحدت ما تنها حول محور ولایت مطلقه فقیه معنا پیدا میکند و دشمن به دلیل هوشیاری مردم و علما در تحقق نقشههای تفرقهافکنانه خود ناکام مانده است.
وی با اشاره به تلاشهای مستمر دشمنان برای برهم زدن اتحاد مذهبی، قومی و سیاسی کشور، تصریح کرد: دشمن در شرایطی که در فلسطین و سایر نقاط جهان دست به جنایات هولناک میزند، به دنبال تحمیل ذلت به ملت ایران است؛ اما هوشیاری ملت ایران که در سایه اتحاد به دست آمده، تمامی نقشههای استکبار را نقش بر آب کرده است.
غضنفرآبادی، با انتقاد از فضاسازیهای کاذب علیه مسئولان نظام، خاطرنشان کرد: یکی از نقشههای شوم دشمن در فضای مجازی، تضعیف و تحقیر مسئولان برای ایجاد بیاعتمادی میان مردم و حاکمیت است و تضعیف کلیت مسئولان به دلیل خطای احتمالی یک فرد، خطایی راهبردی است که باید نسبت به آن هوشیار بود و اگرچه ممکن است در هر صنفی نقصی وجود داشته باشد، اما تعمیم این خطاها به کل بدنه مدیریتی، توطئه دشمن برای ضربه زدن به انسجام ملی است.
وی در پایان با تأکید بر لزوم تداوم راه شهدا، گفت: جامعه اسلامی ما قدردان ایثار رزمندگان، شهدا و تدابیر رهبر معظم انقلاب است و ما تا پای جان در دفاع از اسلام، قرآن و کیان ایران اسلامی ایستادهایم و معتقدیم مادامی که با وحدت کلمه و تحت هدایتهای رهبری حرکت کنیم، دشمن در تمامی عرصههای اقتصادی و سیاسی به استیصال کشیده خواهد شد.
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