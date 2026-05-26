ذبح دام در معابر عمومی ممنوع است؛ لزوم توجه به توصیه ها

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه آقاپور کاظمی ظهر سه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران همزمان با فرارسیدن عید سعید قربان، نسبت به خطرات ذبح دام در معابر عمومی، خیابانها و منازل هشدار داد و تأکید کرد: کشتار غیرمجاز و بدون نظارت کارشناسان، یکی از مهمترین عوامل شیوع بیماریهای مشترک میان انسان و دام به ویژه تب خونریزیدهنده کریمه-کنگو است.
مدیرکل دامپزشکی مازندران با اشاره به آمادگی کامل این اداره کل برای خدماترسانی به شهروندان اظهار داشت: تمامی کشتارگاههای مجاز استان در روز عید قربان آماده پذیرش دامهای قربانی هستند و عملیات ذبح، معاینه بهداشتی پیش و پس از کشتار به صورت کاملاً رایگان توسط متخصصان انجام میشود.
آقاپور کاظمی همچنین از شهروندان خواست دام مورد نیاز خود را صرفاً از مراکز عرضه موقت و میادین تعیین شده توسط شهرداریها تهیه کنند.
وی گفت: در این مراکز، کارشناسان دامپزشکی حضور داشته و پیش از هرگونه معامله، سلامت دام را از نظر علائمی همچون لاغری مفرط، لنگش، ترشحات غیرطبیعی از دهان و بینی، وجود تاول یا زخم روی پوست و پشمهای بلند و ژولیده بررسی میکنند.
مدیرکل دامپزشکی مازندران در ادامه یکی از کلیدیترین توصیههای بهداشتی را رعایت «جمود نعشی» (نگهداری ۲۴ ساعته گوشت در یخچال) عنوان کرد و افزود: گوشت و آلایش خوراکی دام ذبح شده باید حتماً به مدت ۲۴ ساعت در دمای صفر تا چهار درجه سانتیگراد نگهداری شود تا ویروسهای احتمالی از بین بروند.
وی همچنین بر استفاده از دستکش هنگام قطعهبندی گوشت، پرهیز از برش دادن هرگونه کیست، آبسه یا توده مشکوک روی لاشه و آلایشها تأکید کرد و گفت: جگرهای دارای کیستهای گچی، آهکی و آبکی و نیز ریههای گوشتی و چرکی غیرقابل مصرف بوده و باید معدوم شوند. همچنین شهروندان از رها کردن ضایعات غیرقابل مصرف برای حیوانات ولگرد جداً خودداری کنند.
