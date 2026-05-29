مهدی ارحمی کارگردان فیلم کوتاه «تامینا» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره داستان این اثر گفت: «تامینا» روایت دختری است که در شرایط سختی گرفتار شده؛ شرایطی که نه حاصل اشتباهات خودش، بلکه نتیجه تصمیمات دیگران است. فیلم درباره آدم‌هایی است که در موقعیت‌های پیچیده، میان ترس، بقا و انتخاب‌های انسانی گرفتار می‌شوند. سعی کردم قصه در عین سادگی، لایه‌های روانی و اجتماعی داشته باشد و صرفاً یک روایت خطی نباشد، بلکه تجربه‌ای حسی برای مخاطب ایجاد کند. برای من مهم بود شخصیت‌ها کاملاً واقعی و ملموس باشند؛ آدم‌هایی که مخاطب بتواند خودش را جای آنها تصور کند.

وی درباره شیوه کارگردانی خود در این فیلم توضیح داد: در کارگردانی همیشه سعی می‌کنم پیش از آغاز فیلمبرداری، جهان فیلم را کاملا حس و آن را بشناسم؛ از فضای بصری گرفته تا ریتم، سکوت‌ها و حتی جزئیات رفتاری شخصیت‌ها. تلاش می‌کنم همه چیز از قبل آماده باشد تا هنگام حضور در صحنه، هر اتفاقی که قرار است رخ دهد تا حد زیادی پیش‌بینی شده باشد. به همین دلیل ترجیح می‌دهم دکوپاژ و تصمیمات اصلی را پیش از فیلمبرداری انجام دهم تا سر صحنه تمرکزم بیشتر روی فضاسازی و هدایت بازی‌ها باشد. برای من مهم بود حس صحنه‌ها طبیعی و کنترل‌نشده به نظر برسد و دوربین بیشتر نقش ناظر را داشته باشد تا قضاوتگر. همچنین تلاش کردم فیلم از نظر احساسی صادق باشد و مخاطب را به شکل مستقیم وارد فضای شخصیت‌ها کند.

ارحمی درباره شرایط تولید این فیلم و چالش‌های ساخت آن بیان کرد: طبیعتاً تولید فیلم مستقل همیشه با چالش‌های زیادی همراه است؛ از بودجه و امکانات گرفته تا محدودیت زمان تولید. در «تامینا» بخش زیادی از پروژه با همراهی و انگیزه گروه پیش رفت و اگر همدلی عوامل نبود، ساخت این فیلم بسیار دشوارتر می‌شد. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها این بود که با وجود امکانات محدود، بتوانیم به جهان بصری و حسی مدنظرمان نزدیک شویم. به نظرم سینمای مستقل بیش از هر چیز به باور و پشتکار وابسته است و انتخاب گروه در این مسیر تأثیر زیادی دارد. خوشبختانه من با گروهی همکاری داشتم که می‌توانستم با خیال راحت به آنها اعتماد کنم و مطمئن باشم بهترین اتفاق‌ها رقم می‌خورد.

این کارگردان درباره وضعیت امروز سینمای مستقل اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری داشتن هویت شخصی اهمیت دارد. سرمایه‌گذار یا حتی جشنواره زمانی جذب می‌شود که احساس کند فیلمساز جهان و حرف خودش را دارد، نه اینکه صرفاً بخواهد فرمول‌های تکراری سینما را بازگو کند. از طرف دیگر حرفه‌ای بودن در ارائه پروژه بسیار مهم است؛ از فیلمنامه و پکیج ارائه گرفته تا شناخت مسیر پخش و مخاطب هدف. به نظرم فیلمسازان جوان باید در کنار جنبه هنری، نگاه حرفه‌ای‌تری هم به تولید و ارائه پروژه داشته باشند. امروز فقط ساختن فیلم کافی نیست؛ باید بتوانید از فیلمتان دفاع و برای آن مسیر طراحی کنید.

وی ادامه داد: در فضای جذب سرمایه و فاند، شناخت مخاطب هدف اهمیت زیادی دارد. ممکن است یک سرمایه‌گذار صرفاً به آثار کمدی علاقه داشته باشد و دیگری به آثار اجتماعی، بنابراین فیلمساز باید بداند برای پروژه‌ای که در اختیار دارد به سراغ چه شخص یا مجموعه‌ای برود. در مورد جشنواره‌ها هم همین مسئله وجود دارد، چرا که سیاستگذاری‌ها و سلیقه‌های هر فستیوال تا حد زیادی مشخص است و فیلمساز می‌تواند جامعه هدف اثرش را دقیق‌تر پیدا کند.

ارحمی درباره ارزیابی خود از جریان امروز سینمای کوتاه ایران گفت: با وجود تمام محدودیت‌ها، معتقدم سینمای کوتاه ایران همچنان یکی از زنده‌ترین و خلاق‌ترین بخش‌های سینمای ماست. نسل جدید فیلمسازان بسیار جسور شده‌اند و نگاه‌های تازه‌ای را وارد سینما کرده‌اند. امروز استعدادهای فراوانی در میان فیلمسازان کوتاه می‌بینیم و اگر کمی بیشتر به آنها فرصت داده شود، می‌توانند آثار خارق‌العاده‌ای خلق کنند.

این فیلمساز در عین حال تاکید کرد: البته یک خطر هم وجود دارد و آن این است که بعضی آثار بیش از حد تحت تأثیر ترندهای جشنواره‌ای یا فضای شبکه‌های اجتماعی قرار بگیرند و از هویت شخصی فاصله بگیرند. به نظر من سینمای ایران ظرفیت رشد فیلمسازان مولف را دارد، هرچند محدودیت‌های مختلف، از سانسور گرفته تا برخی نگاه‌ها و سلیقه‌های مدیریتی، دست فیلمسازان را بسته است. گاهی اگر مطابق خواسته برخی جریان‌ها پیش نروید، عملاً امکان ساخت اثری که مدنظر دارید سخت‌تر می‌شود. با این حال، همچنان معتقدم سینمای کوتاه مهم‌ترین بستر کشف فیلمسازان جدید در ایران است.

ارحمی در پایان درباره وضعیت پخش و نمایش «تامینا» توضیح داد: این فیلم تاکنون در ۲۸ جشنواره حضور داشته و موفق به دریافت ۹ جایزه شده است. بعد از طی کردن مسیر اکران‌های جهانی، به سراغ نمایش داخلی آمدیم و خوشبختانه اکنون فیلم در پلتفرم‌های هاشور و فیلم‌نت در دسترس مخاطبان قرار دارد. البته علاقه زیادی داشتم که فیلم اکران سینمایی یا نمایش در پاتوق‌های فیلم کوتاه هم داشته باشد اما شرایط آن فراهم نشد. با این حال ترجیح دادم منتظر شرایطی بمانم که متناسب با جایگاه و فضای فیلم باشد. به نظرم هدف هر فیلمساز این است که اثرش در جشنواره‌ها و فضاهایی نمایش داده شود که با جهان فیلم همخوانی داشته باشد و بتواند مخاطب واقعی خودش را پیدا کند.

فیلم کوتاه «تامینا» به تهیه کنندگی، نویسندگی و کارگردانی: مهدی ارحمی تاکنون در جشنواره‌ها و پلتفرم‌های متعدد داخلی و خارجی اکران و پخش شده است.

زهرا بهروزمنش، مرجان خاکساری و بهراد صلاح‌ورزی گروه بازیگران این فیلم کوتاه را تشکیل می‌دهند.

از دیگر عوامل این فیلم می‌توان به تصویربردار: محمدرضا شعبانپور، تدوینگر: مهرداد اکبری، آهنگساز: امیر مردشتی، صدابردار: امین جعفری اشاره کرد.