به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، دیمیتری پسکوف سخنگوی ریاست جمهوری روسیه گفت: بیانیه وزارت خارجه روسیه درباره حملات به اهداف نظامی در کی یف جامع بود.
وی افزود: پوتین چهارشنبه به قزاقستان می رود تا با توکایف رئیس جمهور این کشور دیدار و گفتگو کند. پوتین روز پنجشنبه در نشست شورای عالی اقتصادی اوراسیا در آستانه شرکت میکند. هیئت روسیه به ریاست پوتین روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در آستانه حضور خواهد داشت.
سخنگوی ریاست جمهور روسیه تصریح کرد: هنوز اطلاعاتی در مورد واکنش واشنگتن به هشدار مسکو در مورد حملات به تأسیسات نظامی-صنعتی در کییف نداریم. اظهارات رسمی اتحادیه اروپا در پی هشدار روسیه مبنی بر حمله به تأسیسات نظامی در کییف را شنیدهایم.
وی گفت: رژیم کییف در حال نشان دادن ماهیت واقعی خود است. ماهیت نئونازی رژیم کییف خطری بزرگ برای اروپاست. تمجید رژیم کی یف از جنایتکاران نازی و حامیان آنها بار دیگر درست بودن عملیات نظامی روسیه را اثبات می کند.
