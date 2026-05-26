عملیات اجرایی شبکه فاضلاب سایت ۲۳ هکتاری نور سمنان آغاز شد

سید محمد حسینی طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر، ‌از آغاز اجرای شبکه فاضلاب در سایت ۲۳ هکتاری نور سمنان خبر داد و بیان کرد: این پروژه در راستای تامین خدمات زیربنایی در سایت نهضت ملی مسکن سمنان در حال اجرا است.

وی عملیات اجرایی این پروژه را به طول چهار کیلومتر عنوان کرد و ادامه داد: تاکنون نزدیک به دو کیلومتر این پروژه به انجام رسیده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان اظهار کرد: در سایت ۲۳ هکتار نور دو پروژه ۹۶۸ واحدی سمنان و فاز اول و دوم خانه های یک طبقه جایگزین مسکن مهر نا ایمن در حال اجرا است.

طباطبایی از آغاز عملیات اجرایی ساخت مدرسه در این سایت خبر داد و بیان داشت: طبق تفاهم نامه با نوسازی مدارس سایت های نهضت ملی باید دارای مدرسه شوند که ساخت ۳۹ مدرسه در دست اقدام است.

وی با اشاره به اینکه عملیات اجرایی ساخت این مدرسه به زودی کلید می‌خورد، اضافه کرد: این طرح ها به صورت مشارکتی و با همراهی خیران در دست اجرا هستند.