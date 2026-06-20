شبکه فاضلاب سایت ۲۳ هکتاری نهضت ملی مسکن سمنان به پیشرفت ۷۰ درصدی رسید

منصور کشاورزیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به روند اجرای پروژه‌های زیرساختی در سایت‌های نهضت ملی مسکن، اظهار کرد: عملیات اجرایی شبکه فاضلاب سایت ۲۳ هکتاری نهضت ملی مسکن سمنان از شهریورماه سال ۱۴۰۴ آغاز شده است.

وی با بیان اینکه اجرای سه هزار و ۸۰۰ متر شبکه برای این سایت پیش‌بینی شده، افزود: تاکنون دو هزار و ۸۰۰ متر از این مسافت اجرا شده است.

کشاورزیان، اجرای زیرساخت‌های آب و فاضلاب را از مهم‌ترین الزامات بهره‌برداری از واحدهای مسکونی نهضت ملی مسکن دانست و تصریح کرد: در این پروژه از لوله‌های پلی‌اتیلن کاروگیت با قطرهای ۲۰۰ و ۳۱۵ میلی‌متر استفاده شده که از استانداردهای لازم برای انتقال و جمع‌آوری فاضلاب برخوردارند.

وی با اشاره به ظرفیت این شبکه، خاطرنشان کرد: بر اساس برآوردهای فنی، حداکثر دبی فاضلاب تولیدی در این سایت، ۳۵ لیتر بر ثانیه پیش‌بینی شده و شبکه طراحی‌شده، توان پاسخگویی به نیازهای فعلی و آتی ساکنان را خواهد داشت.

مدیرکل آب و فاضلاب استان سمنان ادامه داد: با بهره‌برداری کامل از این طرح، یک‌هزار و ۳۰۰ واحد مسکونی تحت پوشش شبکه فاضلاب قرار می‌گیرند که گامی مهم در تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز طرح نهضت ملی مسکن در مرکز استان محسوب می‌شود.

کشاورزیان تأکید کرد: شبکه در حال اجرای سایت ۲۳ هکتاری، تنها به این محدوده اختصاص ندارد و به‌گونه‌ای طراحی شده که سایت ۵۵ هکتاری نهضت ملی مسکن سمنان را نیز پوشش دهد تا امکان ارائهٔ خدمات پایدار فاضلاب برای بخش گسترده‌ای از واحدهای مسکونی این مناطق فراهم شود.

وی درباره فرایند نهایی فاضلاب نیز توضیح داد: فاضلاب جمع‌آوری‌شده از طریق این شبکه، به تصفیه‌خانه جنوب سمنان منتقل و پس از انجام فرآیندهای لازم، به صورت اصولی و مطابق با ضوابط زیست‌محیطی تصفیه می‌شود.

مدیرکل آب و فاضلاب استان سمنان در پایان تصریح کرد: این شرکت همزمان با اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن، توسعه و تکمیل زیرساخت‌های آب و فاضلاب را با جدیت دنبال می‌کند تا زمینه بهره‌برداری مناسب و ارائه خدمات پایدار به ساکنان این واحدها فراهم شود.