شاخص کل بورس تهران به کانال ۴ میلیون واحدی برگشت

به گزارش خبرنگار مهر، بازار سهام در پنجمین روز خرداد ماه ۱۴۰۵ با رشد قابل توجه شاخص‌ها همراه شد.

در پایان معاملات امروز سه‌شنبه، ۵ خرداد ۱۴۰۵، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با افزایش ۸۰,۵۱۰ واحدی (معادل ۲.۰۲ درصد) در سطح ۴ میلیون و ۷۳ هزار و ۶۵۲ واحدی ایستاد. شاخص کل هموزن نیز با رشد ۱.۷۴ درصدی به رقم یک میلیون و ۷۳ هزار و ۴۹۱ واحد رسید.

ارزش کل معاملات بورس تهران در این روز به ۲۹۱,۴۳۰ میلیارد ریال رسید و بیش از ۵۱.۸ میلیارد برگه سهم در قالب ۵۶۸,۵۴۵ نوبت معاملاتی دادوستد شد.

تأثیرگذارترین نمادها بر شاخص کل

در میان نمادهای بزرگ، «فملی» (صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس) با تأثیر مثبت ۱۶,۲۷۵ واحد، بیشترین اثر را در صعود شاخص کل داشت. پس از آن «کچاد» (توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه) با ۱۱,۶۸۹ واحد و «کگل» (گل‌گهر) با ۹,۸۶۵ واحد در رده‌های بعدی قرار گرفتند. نمادهای «وبملت» (بانک ملت)، «شپنا» (پالایش نفت اصفهان) و «شبندر» (پالایش نفت بندرعباس) نیز از دیگر نمادهای مؤثر بودند.

بیشترین تراکنش‌های روز

در بورس تهران، نماد «وبملت» با ۳۹,۸۵۸ نوبت معامله، «خودرو» (ایران خودرو) با ۳۹,۱۳۵ نوبت و «ثپهران» (توسعه ساختمان سپهر تهران) با ۳۰,۲۸۲ نوبت، پُرتکرارترین نمادهای معاملاتی امروز بودند. از نظر ارزش معاملات نیز «وبملت» با ۹,۵۰۷ میلیارد ریال، «شتران» (پالایش نفت تهران) با ۷,۷۴۷ میلیارد ریال و «شستا» با ۳,۱۲۴ میلیارد ریال در صدر قرار گرفتند.

فرابورس نیز صعودی بود

در بازار فرابورس ایران نیز شاخص کل با افزایش ۵۲۴ واحدی (۱.۶۹ درصد) به رقم ۳۱,۴۵۸ واحد رسید. ارزش معاملات این بازار به بیش از ۱,۷۴۰ هزار میلیارد ریال و حجم معاملات به ۱۶.۵ میلیارد برگه سهم بالغ شد.

در فرابورس، نمادهای «آریان» (گروه صنعتی آرین)، «بپاس» (پتروشیمی بندرامام) و «سامان» (بانک سامان) بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص گذاشتند. نماد «نیروترانسفو» با ۱۸,۲۷۸ نوبت معامله و «فزر» (پویا زرکان آق‌دره) با بیش از ۴,۵۳۶ میلیارد ریال ارزش معاملات، در میان نمادهای پرتراکنش فرابورس جای گرفتند.