ریزش ۱۲۷ هزار واحدی شاخص کل بورس

به گزارش خبرنگار مهر بازار سهام که در تیر ۱۴۰۵ روندی پرنوسان را طی می‌کند و در آغاز ماه با رشد شاخص کل همراه بود، اما امروز یکشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۵ در چهارمین هفته از چهارمین ماه سال جاری با خروج ۴,۴۱۸ میلیارد تومانی پول حقیقی و سیطره صف‌های فروش مواجه است.

سقوط تقاضا و خروج سنگین پول حقیقی در اواخر تیر

بررسی داده‌های بازار سرمایه در تاریخ ۲۱ تیر ۱۴۰۵ نشان‌دهنده تغییر جهت شدید سرمایه‌ها و فشار مضاعف فروش است. در این روز، ارزش معاملات خرد به ۱۱,۴۷۵ میلیارد تومان رسید و بازار شاهد خروج سنگین ۴,۴۱۸ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی بود. در نقطه مقابل، سرمایه‌گذاران به سمت پناهگاه‌های امن حرکت کردند؛ به طوری که ۳,۴۴۰ میلیارد تومان پول به صندوق‌های درآمد ثابت وارد شد.

در این روز، غلبه مطلق عرضه بر تقاضا به وضوح نمایان بود؛ ۵۷۳ نماد با ارزش خیره‌کننده ۲۰,۷۵۲ میلیارد تومان در صف فروش قفل شدند، در حالی که تنها ۵۹ نماد به ارزش ۱,۴۹۷ میلیارد تومان صف خرید داشتند.

ریزش سنگین نماگرهای بورس تهران

در بخش شاخص‌ها، نماگر اصلی بازار سهام یعنی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با ریزش چشمگیر ۱۲۶,۹۶۳ واحدی (معادل ۲.۴۵ درصد افت) به سطح ۵,۰۵۵,۶۴۸ واحد سقوط کرد. شاخص کل هم‌وزن نیز که نماینده شرکت‌های کوچک و متوسط است، از این موج فروش در امان نماند و با افت ۲۷,۵۱۳ واحدی (کاهش ۲ درصدی) به رقم ۱,۳۳۸,۳۳۱ واحد عقب‌نشینی کرد.

در این روز، معامله‌گران بورس تهران ۱۸ میلیارد برگه سهم را در قالب معاملات مختلف دست‌به‌دست کردند که ارزش این معاملات بالغ بر ۱۶۴,۶۱۳ میلیارد ریال بود. بررسی تابلو معاملات نشان می‌دهد که نمادهای شاخص‌ساز و بزرگ شامل «فمل»، «فارس»، «شپنا»، «شبندر»، «وپاسار»، «وبملت» و «شستا» بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص کل تحمیل کردند. همچنین نمادهای «وفروزه»، «کالا»، «فمل»، «بورس»، «وبملت»، «شپنا» و «شبهرن» در لیست پرتراکنش‌ترین نمادهای امروز قرار گرفتند.

وضعیت قرمز در فرابورس ایران

بازار فرابورس ایران نیز همسو با بورس تهران، روزی کاملاً سرخ‌پوش را پشت سر گذاشت. شاخص کل فرابورس با افت ۸۶۹ واحدی (کاهش ۲.۱۸ درصدی) به عدد ۳۹,۱۰۴ واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن فرابورس نیز ریزش ۴۵۹۷ واحدی (معادل ۱.۹۱) را تجربه کرد و در سطح ۲۳۵,۶۴۲ واحد ایستاد.

حجم معاملات در این بازار به ۱۲.۵ میلیارد برگه سهم و ارزش معاملات به رقم قابل‌توجه ۱,۹۷۱,۹۲۶ میلیارد ریال رسید. نمادهای «مارون»، «آرا»، «کگهر»، «بپاس»، «آران»، «ومپنا» و «نشکر» به ترتیب بیشترین فشار نزولی را بر شاخص کل فرابورس وارد آوردند و در مقابل، نمادهای «رانز»، «فزر»، «وگردش»، «هجرت»، «دقاض»، «غدانه» و «کاسپن» به عنوان پرتراکنش‌ترین نمادهای این بازار شناخته شدند.