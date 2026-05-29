به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش دمایی صبح جمعه هشتم خردادماه ۱۴۰۵، روند افزایشی دما در نقاط مختلف گلستان ادامه دارد و پیش‌بینی‌ها از تداوم هوای بسیار گرم در استان حکایت دارد.

طبق اعلام ایستگاه‌های هواشناسی، گرگان صبح امروز جمعه حداقل دمای ۱۷ درجه را ثبت کرد و پیش‌بینی می‌شود حداکثر دمای مرکز استان در ساعات گرم روز به ۴۶ درجه سانتی‌گراد برسد.

در میان شهرستان‌های گلستان، کردکوی و ایستگاه کارکنده با ثبت ۱۶ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقاط استان در صبح امروز جمعه بودند و کمینه دمای پارک ملی گلستان نیز به ۱۵ درجه رسید.

همچنین آق‌قلا با ثبت دمای ۳۹ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین شهرستان گلستان در روز گذشته اعلام شد.

بر اساس داده‌های ثبت شده، حداقل دمای صبح امروز در دیگر ایستگاه‌های استان شامل اینچه‌برون ۲۰ درجه، بندرترکمن ۲۱ درجه، علی‌آبادکتول ۱۹ درجه، گنبدکاووس ۱۹ درجه، کلاله ۱۷ درجه، مراوه‌تپه و مینودشت ۲۳ درجه، هاشم‌آباد ۱۸ درجه و انبارالوم ۱۹ درجه بوده است.

افزایش محسوس دما در روزهای اخیر سبب شده تا کارشناسان نسبت به مدیریت مصرف آب و برق و همچنین پرهیز از تردد غیرضروری در ساعات گرم روز هشدار دهند.