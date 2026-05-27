به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از وبگاه خبری Defense Scoop، اسناد بودجه آمریکا نشان می‌دهد پنتاگون قصد دارد از طریق ابتکار جدیدی با عنوان «زرادخانه هوش مصنوعی» یا «AI Arsenal»، شبکه‌ای گسترده از مراکز داده فوق‌امن و سامانه‌های پردازشی پیشرفته را در سراسر بخش‌های نیروهای مسلح آمریکا ایجاد و یکپارچه کند.

بر اساس این اسناد، بودجه پیشنهادی این طرح حدود ۲۹.۵ میلیارد دلار برآورد شده و بخشی از راهبرد کلان واشنگتن برای تبدیل هوش مصنوعی به ستون اصلی عملیات نظامی آینده محسوب می‌شود. این برنامه در شرایطی مطرح شده که وزارت دفاع آمریکا طی ماه‌های اخیر روند ادغام مدل‌های تجاری هوش مصنوعی در حوزه‌هایی مانند مدیریت میدان نبرد، تحلیل تهدیدات، پشتیبانی لجستیکی و تصمیم‌سازی عملیاتی را با سرعت بیشتری دنبال کرده است.

یک مقام مسئول پنتاگون در گفت‌وگو با رسانه تخصصی «Defense Scoop» اعلام کرد که ابتکار «زرادخانه هوش مصنوعی» با هدف ایجاد زیرساخت پایه و دولتی هوش مصنوعی طراحی شده تا دولت آمریکا بتواند هم قدرت خرید متمرکز خود را افزایش دهد و هم مزیت راهبردی در رقابت فناوری را حفظ کند. این منبع آگاه تأکید کرد که پروژه جدید تنها به خرید سخت‌افزار محدود نیست و مجموعه‌ای از فناوری‌های مرتبط از جمله سامانه‌های امنیت سایبری، حسگرهای نظامی و زیرساخت‌های پردازشی پیشرفته را نیز در بر می‌گیرد.

اسناد بودجه ایالات متحده همچنین نشان می‌دهد پنتاگون قصد دارد از الگوی پراکنده فعلی در تأمین واحدهای پردازش گرافیکی فاصله بگیرد و به سمت ایجاد یک معماری یکپارچه برای تأمین نیازهای محاسباتی هوش مصنوعی در سطوح راهبردی و تاکتیکی حرکت کند. در همین چارچوب، ساخت هم‌زمان چندین مرکز داده مقاوم‌سازی‌شده با استانداردهای امنیتی در نقاط مختلف آمریکا در دستور کار قرار گرفته است. این مراکز قرار است میزبان نخستین ناوگان ابررایانه‌ها و پردازنده‌های پیشرفته هوش مصنوعی ارتش آمریکا باشند.

مراکز داده‌ای که در این طرح پیش‌بینی شده‌اند، زیرساخت اصلی پردازش و ذخیره‌سازی داده برای سامانه‌های ابری، مدل‌های هوش مصنوعی و شبکه‌های فرماندهی نظامی آمریکا محسوب می‌شوند. با این حال، توسعه چنین تأسیساتی هزینه‌های سنگین انرژی و مصرف آب به همراه دارد و کارشناسان پیش‌تر درباره پیامدهای زیست‌محیطی گسترش مراکز داده عظیم در ایالات متحده هشدار داده بودند. فشار بر شبکه برق، افزایش مصرف منابع و رشد انتشار آلاینده‌ها از جمله نگرانی‌های مطرح‌شده در این حوزه است.

بودجه کل پیشنهادی پنتاگون برای سال مالی آینده حدود ۱.۴۵ تریلیون دلار اعلام شده که شامل ۱.۱ تریلیون دلار بودجه اختیاری و حدود ۳۵۰ میلیارد دلار منابع تکمیلی است که هنوز نیازمند تصویب کنگره آمریکا خواهد بود. بخش مهمی از این منابع قرار است صرف توسعه زیرساخت‌های فناورانه، صنعتی و لجستیکی مرتبط با رقابت قدرت‌های بزرگ شود.

مقامات آمریکایی تأکید کرده‌اند که زیرساخت‌های جدید تنها برای وزارت دفاع طراحی نشده و در آینده می‌تواند به بستری مشترک برای توسعه فناوری‌های هوش مصنوعی در سطح کل دولت فدرال تبدیل شود. به گفته آن‌ها، «برنامه اقدام هوش مصنوعی» کاخ سفید که سال گذشته منتشر شد، بر ضرورت ایجاد زیرساخت‌های قدرتمند و پایدار برای توسعه هوش مصنوعی تأکید ویژه‌ای داشته است.

راهبرد هوش مصنوعی دولت ترامپ که در ژوئیه سال گذشته معرفی شد، بر کاهش محدودیت‌های تنظیم‌گری، تسریع توسعه زیرساخت‌های فناوری، گسترش مدل‌های متن‌باز، افزایش صادرات فناوری و مقابله با آنچه «سوگیری ایدئولوژیک» در سامانه‌های هوش مصنوعی خوانده می‌شود تمرکز دارد. در همین چارچوب، بودجه پیشنهادی جدید پنتاگون علاوه بر توسعه ابررایانه‌ها، زمینه ایجاد «صندوق سرمایه‌گذاری امنیت ملی» را نیز فراهم می‌کند؛ صندوقی که هدف آن جبران کمبود سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی مانند ظرفیت تولید صنعتی، شبکه‌های ارتباطی، زیرساخت انرژی و لجستیک عنوان شده است.