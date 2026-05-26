خسروی در عید قربان تنها مرز فعال تجاری کرمانشاه است

به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش صادقی اظهار کرد: بر اساس اعلام طرف عراقی، مرزهای استان کرمانشاه در روزهای ششم و هفتم خردادماه همزمان با تعطیلات رسمی عید قربان در عراق، بهصورت موقت برای صادرات کالا تعطیل خواهند شد.
وی افزود: در این میان، مرز خسروی تنها مرز استان کرمانشاه است که فعالیتهای تجاری، صادراتی، مسافری و تردد موقت خودروهای سواری در آن بدون وقفه و طبق روال عادی ادامه خواهد داشت.
مدیر گمرک خسروی تصریح کرد: صادرکنندگان و فعالان اقتصادی میتوانند در ایام تعطیلات عید قربان نیز همانند روزهای عادی از ظرفیت این مرز برای انجام امور صادراتی و تجاری استفاده کنند.
صادقی ادامه داد: با توجه به افزایش مراجعات مسافران در ایام عرفه و عید قربان، تمهیدات لازم برای تسهیل خدماترسانی در مرز خسروی پیشبینی شده است.
وی خاطرنشان کرد: نیروهای گمرک بهصورت شبانهروزی در مرز حضور دارند و فرآیند انجام تشریفات مربوط به کالای همراه مسافر و ترددها بدون وقفه در حال انجام است.
مدیر گمرک خسروی در پایان تأکید کرد: مرز خسروی در ایام پیشرو آمادگی کامل برای ارائه خدمات به تجار، مسافران و متقاضیان تردد را دارد و تلاش میشود روند خدماترسانی با کمترین مشکل انجام شود.
