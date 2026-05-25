۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۰۹

توقف ۲ روزه صادرات کالا از مرز پرویزخان

کرمانشاه - به دلیل تعطیلات عید قربان در عراق، صادرات کالا از مرز پرویزخان در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه متوقف شده اما ترانزیت سوخت برقرار است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام رسمی مقامات مرزی کشور عراق به گمرک ایران، به مناسبت فرا رسیدن عید سعید قربان و آغاز تعطیلات رسمی در این کشور، فرآیند تبادل تجاری و صادرات کالا از گذرگاه بین‌المللی پرویزخان در روزهای سه‌شنبه پنجم و چهارشنبه ششم خردادماه سال ۱۴۰۵ به طور موقت به حالت تعلیق درمی‌آید.

این محدودیت دو روزه صرفاً شامل محموله‌های صادراتی بوده و با تدابیر اتخاذشده، فعالیت‌های مربوط به تردد و ترانزیت سوخت در این بازه زمانی هیچ‌گونه وقفه‌ای را تجربه نخواهد کرد و روند ترانزیت فرآورده‌های نفتی طبق روال عادی و همیشگی از این مرز راهبردی تداوم می‌یابد.

بر همین اساس، مدیریت گمرک پرویزخان با صدور اطلاعیه‌ای از تمامی فعالان اقتصادی، تجار، بازرگانان، حق‌العمل‌کاران و رانندگان ناوگان حمل‌ونقل بین‌المللی درخواست کرده است تا برنامه‌های صادراتی خود را با این تصمیم هماهنگ کنند و در این دو روز از گسیل داشتن کامیون‌های حامل بارهای صادراتی به سمت مرز خودداری نمایند.

این اقدام پیشگیرانه به منظور جلوگیری از هرگونه تجمع ناخواسته در باراندازها، معطلی طولانی‌مدت ناوگان جاده‌ای و بروز خسارت‌های مالی احتمالی به صاحبان کالا صورت گرفته است تا بار ترافیکی گمرک در محوطه‌های تخلیه و بارگیری به روزهای پس از تعطیلات موکول و مدیریت شود.

روابط عمومی گمرک پرویزخان در پایان تاکید کرده است که با وجود توقف بخش صادرات، تمامی کارکنان و ارزیابان گمرکی در محل خدمت خود حاضر خواهند بود تا به منظور حمایت از چرخه انرژی، خدمات مربوط به بخش ترانزیت سوخت را به صورت شبانه‌روزی و بدون وقفه به فعالان این حوزه ارائه دهند.

