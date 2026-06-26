تردد ۱۸ هزار زائر از مرز خسروی در دهه نخست محرم

داریوش صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: از ابتدای ماه محرم تا پایان دهمین روز این ماه، در مجموع ۱۸ هزار و ۱۵۵ زائر از مرز بینالمللی خسروی تردد کردهاند که از این تعداد ۱۰ هزار و ۹۴۲ نفر زائر ایرانی و هفت هزار و ۲۱۳ نفر نیز از اتباع عراقی بودهاند.
وی با اشاره به روند مطلوب تردد زائران افزود: با برنامهریزی انجام شده، تشریفات گمرکی ورود و خروج زائران با سرعت و سهولت در حال انجام است و نیروهای گمرک به صورت ۲۴ ساعته در مرز حضور دارند تا خدماترسانی بدون وقفه ادامه داشته باشد.
مدیر گمرک خسروی تصریح کرد: فراهم بودن زیرساختهای لازم در این مرز موجب شده است تردد خودروهای سواری ایرانی و عراقی در قالب گذر موقت (کاپوتاژ) بدون محدودیت انجام شود و استقبال زائران از این مسیر نیز رضایتبخش است.
صادقی با اشاره به آمادگی مرز خسروی برای ایام اربعین حسینی گفت: تجهیزات، امکانات و زیرساختهای مورد نیاز برای خدماترسانی به زائران به طور کامل مهیا شده و با استقرار نیروهای متخصص، تجهیز خطوط کنترل و هماهنگی مستمر با سایر دستگاههای مستقر در مرز، تلاش میشود زمان انتظار زائران به حداقل برسد.
وی ادامه داد: مرز خسروی به عنوان یکی از مهمترین گذرگاههای رسمی تردد زائران عتبات عالیات، با همکاری دستگاههای اجرایی، امنیتی و خدماتی، آمادگی کامل برای مدیریت حجم بالای تردد در ایام اربعین را دارد.
مدیر گمرک خسروی با تأکید بر تداوم فعالیتهای اقتصادی در این مرز اظهار کرد: همزمان با ارائه خدمات به زائران، فرآیند صادرات کالا و مبادلات تجاری نیز بدون هیچگونه وقفه در حال انجام است و فعالیتهای بازرگانی از طریق این مرز ادامه دارد.
صادقی خاطرنشان کرد: مرز خسروی به دلیل برخورداری از زیرساختهای مناسب، دسترسی آسان و امکان انجام همزمان امور تجاری و تردد زائران، از مهمترین مرزهای کشور با عراق به شمار میرود و مجموعه گمرک با تمام ظرفیت در حال ارائه خدمات به زائران و فعالان اقتصادی است.
وی با اشاره به عملکرد این مرز در سال گذشته گفت: بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار زائر از مرز خسروی تردد کردند و تشریفات گمرکی کالاهای همراه آنان نیز انجام شد.
مدیر گمرک خسروی همچنین از ثبت بیش از ۲ میلیارد و ۸۲ میلیون دلار صادرات از این مرز در سال گذشته با احتساب گاز طبیعی خبر داد و افزود: در حال حاضر روزانه بین ۴۰۰ تا ۴۵۰ دستگاه کامیون از مرز خسروی خارج میشوند که عمده کالاهای صادراتی شامل میلگرد، انواع ترهبار، شیر خشک، مصالح ساختمانی و کاشی است.
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