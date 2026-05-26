براتی زاده: ۱۴ خرداد نماد همبستگی ملت در بزرگداشت رهبر کبیر انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، وحید براتی زاده ظهر سه‌شنبه در نشست هماهنگی سی و هفتمین سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) و دهه ولایت در خمین اظهار کرد: امام خمینی(ره) شناسنامه نظام جمهوری اسلامی و الگوی بیداری اسلامی در جهان است و معرفی اندیشه‌های ایشان، رسالت امروز مردم و مسئولان محسوب می‌شود.

وی افزود: با توجه به احتمال تغییر در برنامه‌های مراسم مرکزی تهران، پیش‌بینی می‌شود خمین در شب و روز ۱۴ خرداد میزبان جمعیت بیشتری از زائران و مهمانان استانی و کشوری باشد.

براتی زاده تصریح کرد: شهرستان خمین به‌عنوان زادگاه روح‌الله خمینی همزمان با سالگرد ارتحال امام(ره) مرکز تجدید عهد با آرمان‌های امام راحل است.

وی ادامه داد: تفکر امام راحل به‌عنوان یک قدرت نرم، مورد هراس دشمنان است و ادامه راه ایشان و پایبندی به ولایت، بهترین تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب محسوب می‌شود.

فرماندار خمین تاکید کرد: مراسم اصلی سالگرد ارتحال روح‌الله خمینی در محوطه بیت امام(ره) با محوریت برنامه‌های رسمی و مردمی برگزار خواهد شد.

وی افزود: با توجه به احتمال حضور گسترده جمعیت، تمهیدات لازم برای محوطه‌های بیرونی، خیابان‌های اطراف و پارکینگ‌های مجاور از جمله نصب تلویزیون‌های شهری و تأمین صندلی‌های مورد نیاز پیش‌بینی می‌شود.

براتی زاده با بیان اینکه ۱۴ خرداد نماد همبستگی ملت در بزرگداشت رهبر کبیر انقلاب است تصریح کرد: با توجه به تقارن ۱۴ خرداد با عید سعید غدیر خم، لزوم هماهنگی کامل کمیته‌های تخصصی شامل علمی، پشتیبانی، انتظامی و فرهنگی و برنامه‌ریزی مورد تأکید است.