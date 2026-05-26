احیای طرح «خانواده میزبان» در آذربایجان شرقی؛الگویی از دوران دفاع مقدس

به گزارش خبرنگار مهر، فرگل صحاف ظهر سه‌شنبه در جریان بازدید مشترک از شیرخوارگاه نور احسان تبریز که با حضور مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان انجام شد، با تشریح آخرین وضعیت مراکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست، اظهار کرد: هم‌اینک ۲۳ مرکز تخصصی در سراسر آذربایجان شرقی فعال هستند که ۲۳۸ کودک در آن‌ها فرآیند مراقبت، پرورش و آماده‌سازی برای زندگی مستقل یا بازگشت به خانواده را طی می‌کنند.

وی با قدردانی از نقش بی‌بدیل خیرین در تأمین نیازهای این مراکز، افزود: خوشبختانه میزان مشارکت‌های مردمی به مؤسسات خیریه نگهداری کودکان چشمگیر است، اما مهم‌ترین رسالت ما فراتر از تأمین معاش روزمره، پرورش همه‌جانبه و تضمین آینده شغلی و اجتماعی این کودکان محسوب می‌شود.

واگذاری ۶۰ کودک به خانواده‌های واجد شرایط در سال گذشته

مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی در ادامه با اشاره به فرآیند پذیرش و واگذاری کودکان بر اساس گروه‌های سنی، تصریح کرد: در سال گذشته، ۶۰ کودک از مراکز تحت پوشش به خانواده‌های واجد شرایط و پس از طی تشریفات قانونی واگذار شده‌اند. در حال حاضر نیز در مجموعه شیرخوارگاه نوراحسان، ۲۲ کودک در گروه سنی نوباوگان و ۲۰ کودک در بخش شیرخواران زیر نظر مربیان متخصص نگهداری می‌شوند.

صحاف در تشریح جزئیات قانونی واگذاری کودکان، خاطرنشان کرد: چرخه حمایت از این کودکان با اولویت «بازگشت به خانواده زیستی» آغاز می‌شود. تیم‌های مددکاری طی یک سال، امکان بازگشت کودک به خانواده اصلی را بررسی می‌کنند و اگر جداسازی قطعی تشخیص داده شود، کودک برای فرزندخواندگی به خانواده‌های متقاضی واجد شرایط معرفی خواهد شد.

صف انتظار ۴۸۰ خانواده برای پذیرش فرزندخوانده

این مقام مسئول با اشاره به استقبال بالای خانواده‌های تبریزی و سایر شهرستان‌های استان از طرح فرزندخواندگی، اعلام کرد: هم‌اینک نزدیک به ۴۸۰ خانواده در سامانه سراسری فرزندخواندگی ثبت‌نام کرده‌اند و در انتظار طی مراحل ارزیابی و تطبیق هستند. وی تأکید کرد: حتی خانواده‌هایی که صاحب فرزند نیز هستند، در صورت احراز شرایط قانونی می‌توانند متقاضی پذیرش کودک باشند.

احیای طرح «خانواده میزبان» با الهام از تجارب دوران دفاع مقدس

صحاف در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای طرح «خانواده میزبان» اشاره و اظهار کرد: این طرح که پیش‌تر در دوران جنگ تحمیلی با سپردن کودکان به عنوان مهمان به خانواده‌ها اجرا می‌شد، الگویی موفق برای رشد کودکان در فضای گرم خانواده است. وی افزود: مربیان ما آموزش‌های تخصصی دیده‌اند و در این طرح هر مربی مسؤولیت نظارت بر یک کودک را بر عهده دارد و فرآیند تحویل و نگهداری روزانه با دقت تمام رصد می‌شود.

حمایت دولتی از مراکز با تعرفه خیریه خدمات زیربنایی

مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی در خصوص هزینه‌های جاری مراکز، گفت: شیرخوارگاه نوراحسان به طور کامل با اتکا به کمک‌های مردمی اداره می‌شود. خوشبختانه با پیگیری‌های صورت‌گرفته، هزینه‌های آب، برق و گاز کلیه مؤسسات زیرپوشش بهزیستی با تعرفه خیریه محاسبه می‌شود که این اقدام گره‌گشای بخش مهمی از دغدغه‌های اقتصادی این مراکز بوده است.

ضررورت احداث ساختمان توانبخشی در شیرخوارگاه نوراحسان

غلامحسین درمبار، مدیر شیرخوارگاه نوراحسان تبریز نیز در حاشیه این بازدید با اشاره به ظرفیت‌های نیروی انسانی این مرکز، گفت: در حال حاضر ۶۸ نفر شامل مربیان و کمک‌مربیان متخصص در این مجموعه مشغول به خدمت هستند. وی با اشاره به چالش‌های مالی، افزود: هرچند نظارت بر فعالیت‌ها بر عهده سازمان بهزیستی است، اما عمده ملزومات و نیازمندی‌های این مرکز از طریق لطف و حمایت‌های مردمی و خیرین تأمین می‌شود.

درمبار در پایان با ابراز نیاز مبرم به فضای بیشتر، خاطرنشان کرد: باید هرچه سریع‌تر ساختمان تخصصی توانبخشی در این مجموعه احداث شود تا کودکانی که نیازمند خدمات توانبخشی هستند نیز در محیطی مناسب و استاندارد اسکان یابند. گفتنی است شیرخوارگاه نوراحسان تنها مؤسسه‌ای در استان است که حقوق و مزایای کامل پرسنل در آن به طور کامل رعایت می‌شود.