کار مربیان بهزیستی با ایفای نقش مادری یک مأموریت آسمانی و اخروی است

به گزارش خبرنگار مهر، نقی زهی ظهر سهشنبه در جریان بازدید از شیرخوارگاه نوراحسان تبریز با همراهی فرگل صحاف مدیرکل بهزیستی استان آذربایجانشرقی و با حضور مدیران تابعه اداره کل اقتصاد و دارایی استان انجام شد، با اشاره به خدمات ارزشمند این مرکز اظهار کرد: امروز با هدف آشنایی با نحوه عملکرد این مجموعه و از نزدیک شاهد رسیدگیهای بسیار خوبی به کودکان بیسرپرست و بدسرپرست بودیم. کودکان زیبا و آسیبپذیر نیازمند یک زندگی آرام و حداقل امکانات هستند که خوشبختانه در این مرکز انصافاً خدمات شایستهای به آنان ارائه میشود.
وی ضمن قدردانی از تمامی دستاندرکاران این عرصه، خاطرنشان کرد: یکی از اهداف اصلی این بازدید، قدرشناسی از زحمات عزیزانی است که در این مرکز شبانهروز تلاش میکنند. ما به آنان میگوییم خسته نباشید و اعلام میکنیم که در کنارشان هستیم. امیدواریم چنین بازدیدهایی از سایر مراکز نیز به طور مستمر انجام شود تا مسئولان و مردم از نزدیک با مشکلات این مراکز آشنا شوند و هر کس به سهم خود در این کارِ واقعاً معنوی، یاریرسان باشد.
مأموریت مربیان؛ فراتر از یک شغل
زهی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه معنوی خدمت مربیان و کمکمربیان، تصریح کرد: مربیان این مراکز روحیهای صمیمی، باصفا و سرشار از مهربانی دارند. کار آنان فراتر از یک شغل عادی، یک مأموریت معنوی و اخروی است. این عزیزان در واقع نقش اصلاحگر و جایگزین مادر را برای کودکان بیسرپرست ایفا میکنند و با مظهر شدن مهر مادری خداوند در رفتار خود، گاه بیش از فرزندان خود به این کودکان عشق میورزند.
وی افزود: در روزگاری که جهان درگیر مادیات و دویدن به دنبال سود و ثروت است، این مربیان با عشق ورزیدن به کودکان آسیبدیده، ذخیره آخرت خود را تأمین میکنند. کار آنان یک مأموریت آسمانی و اخروی است که قابل قیاس با هیچ شغل دیگری نیست.
دریافتی مربیان با حجم زحماتشان تناسب ندارد
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی در ادامه با رصد مشکلات معیشتی کارکنان مراکز به ویژه مربیان و کمکمربیانی که طبق قوانین کار مشغول به خدمت هستند، اظهار کرد: متأسفانه دریافتی فعلی این عزیزان با حجم تلاش و زحمات طاقتفرسای آنان تناسب ندارد و باید برای بهبود شرایط معیشتی آنان تلاش جدی صورت گیرد.
زهی تأکید کرد: از این رو، ضروری است برای این عزیزان، حتی به صورت بلاعوض یا با بهرهگیری از حداکثر تخفیفهای قانونی، پوشش بیمهای مناسب فراهم شود. این کمترین اقدامی است که میتوان در قبال این فرشتگان زمینی انجام داد.
اهدا بیش از سه میلیارد ریال کمک نقدی و غیرنقدی به شیرخوارگاه
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان در پایان با اشاره به اقدامات حمایتی این اداره کل، گفت: در این بازدید و بر اساس هماهنگی انجام شده با واحدهای تابعه، بیش از سه میلیارد ریال کمکهای نقدی و غیرنقدی برای مرکز شیرخوارگاه نوراحسان تبریز اهدا شد.
وی افزود: هرچند این رقم در مقایسه با نیازهای گسترده این مراکز بسیار ناچیز است، اما نشاندهنده این حقیقت است که ما به فکر این مجموعه و کودکان آن هستیم و امیدواریم این کمکها در جای مناسب و مؤثر خود هزینه شود.
