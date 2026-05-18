رئیس بهداشت بناب: روند نزولی جمعیت نیازمند همکاری همگانی است

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته ملی جمعیت ظهر دوشنبه جلسه‌ای با حضور مسئولان استانی و شهرستانی در فرمانداری بناب برگزار شد. اصغر باقری، رئیس شبکه بهداشت و درمان بناب، در این نشست به ارائه گزارشی از وضعیت شاخص‌های جمعیتی شهرستان پرداخت و از کاهش میزان باروری کل طی سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ خبر داد.

وی با اشاره به آمار تولد نوزادان دوقلو در بناب گفت: این آمار در سال ۱۴۰۰ معادل ۵۲ مورد، در سال ۱۴۰۱ به ۲۷ مورد، در سال ۱۴۰۲ به ۳۸ مورد، در سال ۱۴۰۳ به ۵۷ مورد و در سال ۱۴۰۴ به ۳۳ مورد رسیده است.

باقری در ادامه با معرفی فعالیت‌های مرکز مشاوره در بناب هدف اصلی آن را پیشگیری از سقط جنین عنوان کرد. وی افزود: افرادی که به دلایل مالی قصد سقط دارند، پس از مشاوره به نهادهای حمایتی مانند بهزیستی و کمیته امداد معرفی می‌شوند تا حمایت‌های مالی، اجتماعی و درمانی دریافت کنند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان بناب آمار عملکرد این مرکز را تشریح کرد و گفت: در سال ۱۴۰۲، ۱۰ کودک؛ در سال ۱۴۰۳، هشت کودک؛ و در سال ۱۴۰۴، ۲۰ کودک با کمک این مرکز متولد شده‌اند. همچنین ۳۱ نفر نیز با بهره‌گیری از مشاوره‌های ارائه‌شده، از تصمیم خود برای سقط جنین منصرف شده‌اند.

باقری در خصوص همکاری مرکز نفس با موارد سزارین‌های غیرضروری تأکید کرد: مادرانی که به دلیل ترس از زایمان طبیعی، تمایلی به این نوع زایمان ندارند، در این مرکز مشاوره دریافت می‌کنند. کارشناسان پس از بررسی علت ترس و ارائه مشاوره‌های لازم، در صورت تشخیص ناتوانی مادر برای زایمان طبیعی، گواهی لازم برای انجام سزارین را صادر می‌کنند.

وی با اشاره به شعار هفته ملی جمعیت، از همه حاضران خواست که هر یک به عنوان عضو افتخاری مرکز نفس عمل کنند و در صورت مشاهده مواردی مبنی بر قصد سقط جنین، با ارائه مشاوره و کمک از وقوع آن جلوگیری نمایند. باقری در پایان همکاری همگانی را برای افزایش جمعیت شهرستان بناب ضروری دانست.