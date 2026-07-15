به گزارش خبرنگار مهر، فرگل صحاف، ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به عملکرد یک‌ساله این سازمان، اظهار کرد: سازمان بهزیستی به عنوان نهادی حمایتی و تخصصی، تمام توان خود را در سال ۱۴۰۴ برای حفظ کرامت انسانی مددجویان و توانمندسازی آنان به کار گرفت.

صحاف با بیان اینکه ارائه خدمات مراقبتی به اقشار دارای معلولیت همواره اولویت بهزیستی استان بوده است، تصریح کرد: در سال ۱۴۰۴، تعداد ۲۰۵۶ فرد دارای ضایعه نخاعی به‌صورت ماهیانه از حق پرستاری بهره‌مند شدند.

وی همچنین با نگاه ویژه به توسعه بخش خصوصی گفت: ۶۲۹ مرکز و مؤسسه غیردولتی تحت نظارت این اداره کل فعال هستند که علاوه بر ارتقای کیفیت خدمات، زمینه اشتغال پایدار برای ۴۰۰۰ نیروی متخصص و مددکار را فراهم کرده‌اند.

وی همچنین با اشاره به اجرای طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه (CBR)، افزود: در این طرح بالغ بر ۲۶ هزار و ۲۲۶ نفر خدمت‌گیرنده شناسایی شده‌اند که نشان از نفوذ خدمات بهزیستی به بطن جامعه و مناطق محروم دارد.

تکریم سالمندان و تحقق مناسب‌سازی شهری

مدیرکل بهزیستی آذربایجان‌شرقی در بخش دیگری از سخنان خود به سند ملی سالمندان اشاره کرد و گفت: با توجه به جمعیت ۳۰۰ هزار نفری سالمندان استان، اجرای برش استانی سند ملی سالمندان را در دستور کار داشتیم. خوشبختانه با پیگیری‌های مستمر، علاوه بر پوشش ۲۵ هزار سالمند، اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریالی برای مناسب‌سازی فضاهای شهری و ابنیه دستگاه‌های اجرایی تصویب شد تا بخشی از چالش‌های دسترسی‌پذیری معلولان و سالمندان در سطح استان مرتفع گردد.

صحاف تمرکز بر امور خانواده را از دیگر نقاط قوت عملکرد سازمان دانست و گفت: پرداخت مستمری ماهیانه به ۲۸ هزار و ۸۴ زن سرپرست خانوار، تنها بخشی از فعالیت‌های ما برای ثبات وضعیت معیشتی این خانواده‌ها بوده است.

وی همچنین افزود: در حوزه نگهداری فرزندان، ۲۳ مرکز شبانه‌روزی با استاندارد بالا فعالیت دارند که تمامی تلاش خود را برای هدایت فرزندان به زندگی مستقل و ایجاد شرایط رشد آن‌ها به کار بسته‌اند.

اورژانس اجتماعی؛ خط مقدم مقابله با آسیب‌های نوپدید

مدیرکل بهزیستی استان با بیان اینکه خط ۱۲۳ همواره پناهگاه آسیب‌دیدگان اجتماعی است، خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۴، بالغ بر ۲۹ هزار و ۲۲۰ تماس با خط ۱۲۳ برقرار شد که نشان از اعتماد عمومی به این سازمان دارد. همچنین فعالیت ۱۹ مرکز اورژانس اجتماعی و ۷ مرکز آسیب، سدی محکم در برابر بحران‌های خانوادگی و فردی ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: خدمات تخصصی ما به کودکان کار و همچنین حمایت از افراد دچار اختلال ملال جنسیتی، نشان‌دهنده رویکرد علمی و بدون تبعیض سازمان در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی است.

طرح «سلام محله»؛ حلقه مفقوده مشارکت اجتماعی

صحاف در بخش پایانی سخنان خود، اجرای طرح «سلام محله» را مهم‌ترین راهبرد سال ۱۴۰۴ برای افزایش سرمایه اجتماعی دانست و گفت: این طرح در ۱۶۷ کانون و ۲۱ شهرستان استان اجرا شد. هدف ما از این طرح، ترویج فرهنگ داوطلبی و خارج کردن خدمات از پشت درهای ادارات است. ما به دنبال کشف پتانسیل‌های نهفته در محلات هستیم تا با کمک خود مردم، سلامت اجتماعی محله را ارتقا دهیم.

مدیرکل بهزیستی آذربایجان‌شرقی در پایان ابراز امیدواری کرد: با تداوم حمایت خیرین و همراهی دستگاه‌های اجرایی، در سال پیش‌رو مسیر توانمندسازی مددجویان با شتاب بیشتری پیموده شود.