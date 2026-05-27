به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست ظهر چهارشنبه ضمن بازدید از روند پخش اقلام عید سعید قربان در بین مددجویان، موسسه ‌های خیریه را دستاورد فرهنگ خیرخواهی تاریخی آذربایجانی‌ها و مایه آبروی مردم تبریز دانست.

وی ادامه داد: فرهنگ خیرخواهی و پیشی گرفتن برای کار خیر که در تبریز وجود دارد را در جای دیگر نمی‌توان یافت.

استاندار آذربایجان شرقی به طرح ایجاد «سرای محبت» تبریز اشاره کرد و گفت: موضوع طرح سرای محبت و مصوبات در این خصوص را تا حصول نتیجه مطلوب پیگیری می‌کنیم تا تبریز در این زمینه هم برای کشور یک الگوی موفق باشد.

سرمست با اشاره طراحی منحصربه‌فرد این مجموعه برای حمایت از کودکان و سالمندان بی‌سرپرست، اظهار داشت: قدم‌های خوبی هم برای اجرایی شدن این طرح برداشته شده و امیدوارم «سرای محبت»، محلی برای رفع نیازهای عاطفی سالمندان و کودکان بی سرپرست باشد.

وی در پایان گفت: ما حمایت از موسسات خیریه و مردم‌نهاد را جزو وظایف اصلی خود می‌دانیم و امیدوارم مرکز سرای محبت یادگار ارزشمندی از دوران حضور و مدیریت بنده در استانداری آذربایجان شرقی باشد.