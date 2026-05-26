محمودزاده: معیشت و توانمندسازی معلمان باید مورد توجه جدی قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمودزاده پیش از ظهر دوشنبه در همایش تجلیل از معلمان برگزیده مدارس غیردولتی استان قم، آموزش و پرورش را مهم‌ترین نهاد فرهنگی و اجتماعی کشور دانست و اظهار کرد: آینده کشور در کلاس‌های درس و در فرآیند تعلیم و تربیت دانش‌آموزان شکل می‌گیرد و هر آنچه امروز به نسل نوجوان و جوان منتقل شود، مسیر پیشرفت و تعالی جامعه را در سال‌های آینده رقم خواهد زد.



وی افزود: دانش‌آموزان بزرگ‌ترین سرمایه کشور هستند و مجموعه آموزش و پرورش علاوه بر آنکه یک نهاد عظیم تربیتی محسوب می‌شود، مسئولیت تربیت مدیران و آینده‌سازان فردای کشور را نیز بر عهده دارد.



معاون وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه معماری آینده نظام در محیط‌های آموزشی و مدارس شکل می‌گیرد، ادامه داد: هر میزان که معلمان بتوانند دانش، مهارت، معرفت و بینش صحیح را به دانش‌آموزان منتقل کنند، زمینه رشد، توسعه و اقتدار کشور در عرصه‌های مختلف بیش از گذشته فراهم خواهد شد.



وی با اشاره به جایگاه بی‌بدیل معلم در نظام تعلیم و تربیت تصریح کرد: معلم مهم‌ترین رکن آموزش و پرورش است و باید منزلت اجتماعی، وضعیت معیشتی، جایگاه مرجعیت علمی و همچنین دانش تخصصی او مورد توجه ویژه قرار گیرد.



محمودزاده با اشاره به سیاست‌های دولت در حوزه حمایت از فرهنگیان گفت: در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تأکیدات فراوانی بر ارتقای جایگاه معلم شده و دولت نیز برنامه‌های مختلفی را برای بهبود شرایط معلمان طراحی و دنبال می‌کند.



وی خاطرنشان کرد: معلم برای حضور مؤثر و باانگیزه در کلاس درس، نیازمند آرامش معیشتی، حفظ شأن و منزلت اجتماعی و همچنین دسترسی به آموزش‌های روزآمد است تا بتواند در مسیر تربیت نسل آینده نقش‌آفرینی کند.



رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی با اشاره به فعالیت بیش از ۲۱۰ هزار نفر در مدارس غیردولتی افزود: در این حوزه مسائل و چالش‌های متعددی وجود دارد اما آنچه بیش از هر عامل دیگری در کیفیت مدارس اثرگذار است، نقش معلم است نه صرفاً امکانات و تجهیزات آموزشی.



وی ادامه داد: همواره به مؤسسان مدارس غیردولتی تأکید می‌کنیم که فضای آموزشی، تجهیزات و امکانات اهمیت دارد اما عامل اصلی تمایز یک مدرسه و موفقیت دانش‌آموزان، حضور معلمان توانمند، باانگیزه و کارآمد است.



بیمه کامل و آموزش‌های نوین برای معلمان در دستور کار قرار دارد



محمودزاده با اشاره به برنامه‌های وزارت آموزش و پرورش در حوزه مدارس غیردولتی اظهار کرد: یکی از اقدامات مهم، اجرای طرح سی‌ساعته شدن معلمان و بیمه کامل آنان بر اساس قانون کار است که باید به صورت کامل اجرایی شود.



وی افزود: بر اساس قانون، معلمان مدارس غیردولتی باید برای ۳۰ روز ماه بیمه شوند و در صورت اجرا نشدن این موضوع، تخلف محسوب خواهد شد و مؤسسان مدارس موظف هستند این مسئله را با جدیت دنبال کنند.



معاون وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: پس از سه سال پیگیری مستمر در مجلس شورای اسلامی، این موضوع در قانون بازنگری مدارس غیردولتی به تصویب رسید و اکنون اجرای آن باید مورد توجه قرار گیرد.



وی با بیان اینکه معلم نباید تنها برای ۹ ماه سال از حقوق و بیمه برخوردار باشد، گفت: ضروری است برای تمام ماه‌های سال تدابیر لازم اندیشیده شود تا معلمان از امنیت شغلی و حمایت‌های قانونی مناسب بهره‌مند باشند.



رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی همچنین از اجرای برنامه‌های گسترده دانش‌افزایی برای معلمان خبر داد و افزود: آموزش‌های نوین در حوزه فناوری‌های روز و هوش مصنوعی به صورت رایگان برای معلمان و دانش‌آموزان در حال برگزاری است تا نظام آموزشی بتواند همگام با تحولات علمی و فناورانه حرکت کند.



دشمن به دنبال شبهه‌افکنی در نسل نوجوان است



محمودزاده با اشاره به جنگ شناختی و فرهنگی دشمنان علیه جمهوری اسلامی اظهار کرد: امروز دشمن در حوزه‌هایی نظیر حجاب، عفاف، نماز، قرآن و مسائل اعتقادی به دنبال ایجاد شبهه در ذهن نسل نوجوان و جوان است.



وی افزود: اگر معلمان در این حوزه‌ها از دانش و آمادگی کافی برخوردار نباشند، امکان انتقال صحیح مفاهیم فرهنگی و اعتقادی به دانش‌آموزان فراهم نخواهد شد و به همین دلیل توانمندسازی معلمان در این عرصه‌ها یکی از اولویت‌های اصلی وزارت آموزش و پرورش است.



وی تأکید کرد: مؤسسان مدارس غیردولتی نیز باید نگاه ویژه‌ای به موضوع ارتقای مهارت‌ها و توان علمی و تربیتی معلمان داشته باشند تا مدارس بتوانند در کنار آموزش علمی، نقش مؤثری در تربیت فرهنگی و اخلاقی دانش‌آموزان ایفا کنند.



معاون وزیر آموزش و پرورش در ادامه با اشاره به پیشرفت‌های علمی کشور گفت: جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر مسیر رشد علمی شتابانی را طی کرده و دشمنان نیز از این روند نگران هستند.



وی افزود: ترور دانشمندان هسته‌ای با هدف متوقف کردن پیشرفت علمی کشور انجام شد اما وظیفه ما این است که این حرکت علمی را با قدرت بیشتری در مدارس و مراکز آموزشی ادامه دهیم.



معلمان باید در خط مقدم بصیرت‌افزایی قرار گیرند



محمودزاده در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی و شهدای مدرسه شجره طیبه اظهار کرد: خون پاک شهدا، به‌ویژه شهدای دانش‌آموز و فرهنگی، مسیر عزت و اقتدار جمهوری اسلامی را تثبیت کرده است.



وی گفت: همان‌گونه که خون شهدای مدرسه شجره طیبه و دیگر شهدای انقلاب اسلامی به ثمر نشست، این ایثارگری‌ها نیز در نهایت به نابودی رژیم صهیونیستی منجر خواهد شد و ملت‌های مظلوم شاهد پیروزی جبهه مقاومت خواهند بود.



معاون وزیر آموزش و پرورش در پایان با تأکید بر ضرورت توجه به مسائل تربیتی و پرورشی افزود: هدف ما تربیت دانش‌آموزانی شجاع، بصیر، امیدوار و برخوردار از فضائل اخلاقی است و معلمان باید با شناخت دقیق دشمن، جهاد تبیین و بصیرت‌افزایی را در مدارس تقویت کنند.