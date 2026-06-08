به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، احمد محمودزاده معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی در یکصد و بیست و دومین نشست تخصصی شورای راهبری و تحول نظام اداری این سازمان با بیان اینکه اعمال سلیقه‌های شخصی در اجرای بخشنامه‌های وزارتی فاقد وجاهت قانونی است،گفت: سیاست‌های کلان وزارت آموزش و پرورش که از طریق بخشنامه‌ها و یا مواضع رسمی مقام عالی وزارت اعلام می‌گردد، مبنای واحد اجرایی در سراسر کشور است و نباید هیچ‌گونه دوگانگی در بیان یا رفتار مدیریتی مشاهده شود.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی با تأکید بر لزوم نظارت دقیق بر عملکرد مدارس تحت پوشش این سازمان تصریح کرد: مدارس و مراکزغیردولتی ملزم به رعایت کامل سیاست‌های ابلاغی وزارت آموزش و پرورش هستند و هرگونه موضع‌گیری مغایر با این رویکرد یا اتخاذ رفتارهای سلیقه‌ای در برابر مصوبات وزارت آموزش و پرورش، تخلف محسوب شده و مدیران استانی باید با نظارت دقیق مراقبت‌های لازم را در این زمینه به عمل آورند.

معاون وزیر در ادامه رویکردهای حمایتی وزارت آموزش و پرورش در حوزه فعالیت‌های آموزشی، بر ضرورت فعال‌سازی هرچه بیشتر مراکز آموزشی به‌صورت حضوری تأکید کرد؛ اقدامی که می‌تواند ضمن ایجاد پویایی بیشتر در فضای آموزشی کشور، به تقویت کیفیت خدمات، پاسخ‌گویی بهتر به نیاز خانواده‌ها و افزایش بهره‌وری مراکز آموزشی منجر شود. در این چارچوب، با اشاره به اهمیت ایام تابستان برای برنامه‌ریزی‌های آموزشی و پرورشی، تصریح شد که حضور فعال و منظم مراکز آموزشی در این بازه زمانی، فرصتی ارزشمند برای ارائه خدمات متنوع، برگزاری کلاس‌های تقویتی، دوره‌های آموزشی و برنامه‌های آمادگی تحصیلی به‌ویژه برای پایه‌های حساس تحصیلی فراهم می‌کند.

محمودزاده، موضوع ساماندهی شهریه مراکز آموزشی و مدارس غیردولتی به عنوان یکی از اولویت‌های راهبردی و «خط قرمز» وزارت آموزش و پرورش در سال جاری مورد تأکید قرار داد و ضمن قدردانی از عملکرد موفق استان‌هایی که با پیگیری‌های مستمر، فرآیند ثبت و ساماندهی مراکز خود را به نحو احسن انجام داده‌اند، بر ضرورت رفع موانع فنی در سامانه‌های مرتبط تأکید نمود. وی با اشاره به موفقیت برخی استان‌ها در پیاده‌سازی صددرصدی اطلاعات مدارس و مراکز در سامانه مذکور، تصریح کرد: که این الگوهای موفق، گواهی بر کارآمدی سامانه است و نشان می‌دهد با مدیریت صحیح و پیگیری مجدانه، می‌توان چالش‌های احتمالی را مرتفع و فرآیندها را به‌طور کامل در بستر الکترونیک ساماندهی کرد.

رئیس سازمان مدارس ومراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی با اشاره به موضوع پیاده‌سازی و کاربرد هوش مصنوعی در آموزش و پرورش به عنوان یکی از برنامه‌های کلیدی و مورد تأکید مقام عالی وزارت اظهار کرد: با عنایت به پیشرفت‌های اخیر و کسب تقدیر از سوی وزیر محترم بابت اقدامات انجام شده در این حوزه، مقرر است این مسیر با شتاب و دقت بیشتری در سطوح استانی پیگیری شود.

وی در ادامه گفت: این طرح در سه مرحله برای معلمان و چهار مرحله برای دانش‌آموزان تدوین شده است و هدف‌گذاری پیش روی در این طرح پوشش یک میلیون دانش‌آموز و ۲۱۰ هزار معلم می‌باشد. به همین منظور، جلسات نظارتی و پیگیری در قطب‌های مختلف از جمله استان‌های خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و فارس برگزار خواهد شد.

محمودزاده تصریح کرد: تمامی ادارات کل موظف‌اند نسبت به شناسایی دقیق جامعه هدف (دانش‌آموزان و معلمان) و ارائه آمار واقعی اقدام نمایند. گزارش‌های تحلیلی و مقایسه‌ای از عملکرد استان‌ها به‌طور مستمر به مقام عالی وزارت ارائه خواهد شد و لازم است استان‌ها در این خصوص ورود جدی و فعال داشته باشند. معلمان منتخب پس از طی دوره‌های آموزشی تخصصی و بازگشت به استان‌ها، وظیفه پیاده‌سازی الگوهای مفهومی و برنامه درازمدت توسعه هوش مصنوعی را در استان‌های خود بر عهده خواهند داشت.

معاون وزیر در باب اهمیت کاربرد هوش مصنوعی در سطوح مدیریتی اظهار کرد:علاوه بر حوزه دانش آموزان و معلمان ، یکی از محورهای مهم این طرح، بهره‌گیری از ظرفیت‌های هوش مصنوعی برای ارتقای بهره‌وری در ادارات کل، مناطق و سازمان مدارس غیردولتی است که باید در دستور کار مدیران استانی و مدیران سازمان قرار گیرد.