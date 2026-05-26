۱۱ شهید در حمله اسرائیل به مشغره لبنان؛ بمباران حومه سد فرعون+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار الجزیره از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به اطراف سد القرعون در بقاع غربی لبنان خبر داد.

بر اساس این گزارش، جنگنده‌های اسرائیلی همچنین دو حمله دیگر به شهرک‌های یحمر الشقیف و حداثا در جنوب لبنان انجام دادند.

وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد در آمار غیرنهایی حمله هوایی رژیم صهیونیستی به مشغره، ۱۱ نفر شهید شدند.

بر اساس این گزارش، دو کودک و یک زن در میان شهدا هستند و ۱۵ نفر دیگر نیز در این حمله زخمی شده‌اند.

این حمله جنایتکارانه روز گذشته مشغره را هدف قرار داد و آمار قربانیان همچنان غیرنهایی اعلام شده است.

وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در حمله رژیم صهیونیستی به یک مرکز امدادی در شهرک صریفا در شهر صور در جنوب لبنان، یک امدادگر شهید و دو امدادگر دیگر زخمی شدند.

همچنین منابع لبنانی اعلام کردند که نبطیه، کفرتبنیت، یحمرالشقیف، حبوش، معرکه و تولین بمباران شد.