به گزارش خبرنگار مهر، بازی های آسیایی ۲۰۲۶ چهارمین دوره این بازی ها به حساب می آید که قرار است سوارکاری ایران در آن نماینده داشته باشد. این رشته اولین بار در بازی های ۱۹۹۸ بانکوک (سیزدهمین دوره) نماینده داشت و این حضور را در بازی های ۲۰۱۸ اندونزی و ۲۰۲۲ هانگژو (هجدهمین و نوزدهمین دوره) هم تکرار کرد.

برای بیستمین دوره بازی های آسیایی پیش از این تنها یک سهمیه به سوارکاری اختصاص داده شده بود که با کاهش نسبت به دوره قبل (سه سهمیه بازی های آسیایی هانگژو) همراه بود. در همین راستا مسئولان فدراسیون سوارکاری رایزنی هایی را با وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک و حتی شخصِ وزیر ورزش داشتند که منجر به در اختیار گرفتن یک سهمیه دیگر شد. بدین ترتیب سوارکاری با نماینده در ناگویا خواهد داشت.

محمود حیدری رئیس فدراسیون سوارکاری در گفتگو با خبرنگار مهر در این زمینه گفت: در اولین جلسه تخصصی ویژه بازی های آسیایی که ۲ ماه پیش برگزار شد، تنها یک سهمیه در پرش با اسب مردان به سوارکاری اختصاص داده شد. این در حالی است که این رشته، یکی از رشته های پرکار در سوارکاری است و اتفاقا در هر دو بخش مردان و زنان و در تمام سطوح هم علاقمندان زیادی داریم که به صورت حرفه ای در آن مشغول به کار هستند.

وی تصریح کرد: بر همین اساس پیگیر افزایش سهمیه شدیم تا بتوانیم حداقل در بخش زنان هم یک نماینده در بازی های آسیایی داشته باشیم به خصوص که حضور زنان ایرانی در آوردگاه های ورزشی از نظر سیاسی و انگیزشی، تاثیرات مثبت زیادی دارد.

رئیس فدراسیون سوارکاری ادامه داد: در این زمینه مکاتباتی با رئیس کمیته ملی المپیک (محمود خسروی وفا) و معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش (سید محمدشروین اسبقیان) داشتیم. در نشست اخیری هم که با وزیر ورزش (احمد دنیا مالی) داشتم این موضوع را مجدد مطرح کردم. در نهایت با درخواست فدراسیون سوارکاری موافقت شد و سهمیه های مان از یک به ۲ سهمیه در هر دو بخش مردان و زنان افزایش یافت.

به گفته حیدری بعد از بررسی در کمیته تیم های ملی، سوارکاران مرد و زن اعزامی به بازی های آسیایی مشخص خواهند شد.