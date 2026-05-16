  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۰۳

محمود حیدری با مهر مطرح کرد:

کاهش سهمیه‌ سوارکاری برای بازی‌های آسیایی/ تلاش برای اعزام یک زن

کاهش سهمیه‌ سوارکاری برای بازی‌های آسیایی/ تلاش برای اعزام یک زن

به گفته رئیس فدراسیون سوارکاری، سهمیه این فدراسیون برای بازی‌های آسیایی ناگویا نسبت به دوره پیشین این بازی‌ها، از سه به یک سهمیه کاهش یافته است.

محمود حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد شرایط سوارکاری برای حضور در بازی های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا گفت: سوارکاری پیش از این در سه دوره بازی های آسیایی شرکت داشته است. اولین بار در بازی های ۱۹۹۸ بانکوک (سیزدهمین دوره) نماینده داشتیم و این حضور را در بازی های ۲۰۱۸ اندونزی و ۲۰۲۲ هانگژو (هجدهمین و نوزدهمین دوره) هم تکرار کردیم.

وی تصریح کرد: کمیته ملی المپیک برای بازی های آسیایی ۲۰۲۶ هم به سوارکاری سهمیه داده است اما تعداد آن نسبت به بازی های هانگژو که آخرین دوره این بازی ها به حساب می آید، کاهش داشته است.

رئیس فدراسیون سوارکاری با یادآوری اینکه این فدراسیون در هانگژو ۳ نماینده داشت، خاطرنشان کرد: تیم اعزامی ایران به دوره پیشین بازی های آسیایی متشکل از ۲ مرد و یک زن بود. برای بازی های آسیایی پیش رو اما تنها یک سهمیه برای بخش مردان به ما اختصاص داده شده است.

کاهش سهمیه‌ سوارکاری برای بازی‌های آسیایی/ تلاش برای اعزام یک زن

سوارکاری ایران با ۲ نماینده در بخش مردان و یک نماینده در بخش زنان در بازی های آسیایی هانگژو شرکت داشت
تعداد سهمیه های این رشته برای بازی های آسیایی ناگویا به یک سهمیه کاهش یافته است

حیدری تاکید کرد: در تلاش هستیم تا بتوانیم یک سهمیه برای بخش زنان هم در اختیار بگیریم. سوارکاری ایران در بخش زنان سوارکاران متعدد و مطرحی دارد که می توانند نماینده ای شایسته برای ایران در بازی های آسیایی باشند. کمااینکه در هانگژو هم نغمه خانجانی عملکردی بهتری در میان سوارکاران ایران داشت.

وی گفت: در این زمینه با ریاست کمیته ملی المپیک رایزنی داشته ایم. در دیدار اخیری که با وزیر ورزش داشتم هم در این زمینه صحبت هایی را با وی مطرح کردم. سوارکاری ظرفیت حداقل یک نماینده در هر بخش مردان و زنان را برای بازی های آسیایی دارد و امیدواریم بتوانیم از این ظرفیت با تخصیص سهمیه در بخش زنان، به طور کامل بهره مند شویم.

کد مطلب 6828875

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۹:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۶
      0 0
      پاسخ
      درساژ چی؟ کلا این فدراسیون چرا سال تا سال اعزامی نداره؟

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها