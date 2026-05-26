به گزارش خبرنگار مهر، شینا انصاری عصر سهشنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به خبرنگار مهر درخصوص زمرمههایی مبنی بر تغییر کاربری عرصهای ۴۰ هکتاری از پارک ملی موته برای جوامع محلی، اظهار کرد: مناطق حفاظت شده محیطزیست، عرصههایی از سرزمین هستند که باید برای نسل آینده حفاظت شوند ضمن اینکه اصلا تغییر کاربری در اختیار سازمان محیط زیست نیست بلکه در اختیار شورای عالی حفاظت محیط زیست به ریاست، رییس جمهوری است.
وی خاطرنشان کرد: بسیار موضوع مهمی است که این عرصه باید حفظ شود؛ از این رو اگر چنانچه مستثنیات و دخل و تصرفاتی وجود دارد، باید دقیق بررسی شود.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست تاکید کرد: موضوع مناطق چهارگانه سازمان حفاطت محیط زیست به سادگی قابلیت واگذاری و تغییر کاربری ندارد.
انصاری در ادامه به امضای تفاهم نامه همکاری بین استانداری اصفهان و سازمان حفاظت محیط زیست اشاره کرد و گفت: این تفاهمنامه دربرگیرنده چند موضوع از جمله کریدورهای بوم شناختی بود که از زاینده رود تا گاوخونی وجود دارد و سازگاری و تاب آوری در برابر تغییر اقلیم که بازچرخانی پساب و توسعه صنعت کم کربن و اشتغال سبز این ها مواردی است که به افزایش تاب آوری در برابر تغییر اقلیم کمک میکند.
وی درخصوص پیگیری حقابه تالاب بین المللی گاوخونی نیز گفت: در مورد تالابهای کشور قانون حفاظت و احیا تالاب هاو همچنین آیین نامه اجرایی دولت در سال ۹۶ و ستاد احیا تالابها را داریم.
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست با اشاره به اینکه برای تالاب گاوخونی هم در ستاد احیای تالابها برنامه جامع مدیریت زیست بومی پیشبینی شده، خاطرنشان کرد: نگاه عمده این برنامه تامین حقابه تالاب بوده که نیازمند همکاری همه ذی مدخلان و جوامع محلی است که پای کار بیایند و اقداماتی باید حوزه مبدا و مقصد و کشاورزی پایدار و ... صورت گیرد.
