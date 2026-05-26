۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۲۸

توسعه ناوگان حمل‌ونقل سمنان؛ اتوبوس‌های بیشتری به خیابان می‌آیند

سمنان - فرماندار سمنان از افزایش چشمگیر تعداد اتوبوس‌های فعال در سطح شهر خبر داد و این اقدام را گامی مؤثر برای فرهنگ‌سازی کاهش مصرف سوخت و بهبود کیفیت هوا دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان غروب سه شنبه در جلسه مدیریت سوخت شهرستان سمنان در محل فرمانداری این شهر را پیشرو در حوزه مدیریت سوخت و توسعه حمل و نقل معرفی کرد و افزود: رویکرد این اقدامات تامین رفاه و آرامش شهروندان است.

وی با تاکید به اینکه سوخت با قیمت یارانه ای و نازل در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد، ادامه داد: برای بهینه سازی مصرف سوخت معتقد به فرهنگ سازی هستیم که برنامه ریزی در این خصوص در حال انجام است.

فرماندار سمنان از افزایش ناوگان اتوبوس شهری خبر داد و بیان داشت: این اقدام با هدف کاستن از مصرف سوخت و کمک به اقتصاد خانواده ها است.

صمیمیان از توسعه ایستگاه ها و مسیرهای پیش بینی شده برای ارتقا حمل و نقل عمومی خبر داد و اظهار داشت: مجموع این اقدامات کمک به کاهش آلودگی هوا و محیط زیست است.

وی افزود: در این خصوص همکاری و هماهنگی لازم با شهرداری انجام گرفته تا توسعه حمل و نقل عمومی به عنوان یکی از راه های مدیریت مصرف انرژی و کاهش ترافیک و ارتقا کیفیت زندگی شهروندان است.

