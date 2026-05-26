به گزارش خبرنگار مهر، ایوب درویشی بعدازظهر سه‌شنبه در نشست انعقاد تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان سازمان حفاظت محیط‌زیست و استانداری اصفهان اظهار کرد: استان اصفهان هم‌اکنون در یکی از حساس‌ترین مقاطع توسعه‌ای خود قرار دارد. تداوم تنش آبی، خشکی تالاب گاوخونی، فرونشست زمین و آلودگی هوا، مجموعه‌ای از مسائل به‌هم‌پیوسته است که سلامت عمومی و سرمایه اجتماعی استان را مستقیماً تحت تأثیر قرار داده است.

وی با بیان اینکه رویکرد استان بر شکل‌دهی به پاسخ‌های برنامه-محور و قابل پایش متمرکز شده است، افزود: دو پروژه پیشنهادی در همکاری با برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) و پروژه ذخیره‌گاه زیست‌کره دالانکوه تا قمیشلو، به عنوان مسیرهای مکمل برای بازآفرینی رابطه میان صنعت، کشاورزی و محیط‌زیست بازطراحی شده‌اند.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان در تشریح پروژه‌های سه‌گانه گفت: برنامه اقدام استانی اصفهان به عنوان پایلوت ملی تغییر اقلیم با محوریت تاب‌آوری و صنعت کم‌کربن طراحی شده است. پروژه دوم نیز با عنوان «برنامه کریدورهای بوم‌شناختی آبی زاینده‌رود و تالاب گاوخونی» بر پیوستگی اکولوژیک رودخانه از سرآغاز تا تالاب تمرکز دارد که هدف آن مدیریت زیستگاه‌ها و احیای کارکردهای بوم‌شناختی با مشارکت جوامع محلی است.

درویشی همچنین از ذخیره‌گاه زیست‌کره «دالانکوه تا قمیشلو» به عنوان ظرفیتی جهانی یاد کرد که می‌تواند محور دیپلماسی محیط‌زیستی و گردشگری مسئولانه قرار گیرد. وی با تأکید بر نقش مهارت‌آموزی در این حوزه تصریح کرد: اداره‌کل فنی و حرفه‌ای استان موظف است به عنوان بازوی مهارتی، نیروی انسانی مورد نیاز برای «اقتصاد سبز» را توانمند سازد تا اهداف محیط‌زیستی به ظرفیت عملی در بازار کار تبدیل شود.

وی خاطرنشان کرد: این مسیر زمانی به نتیجه می‌رسد که استانداری در نقش هماهنگ‌کننده، سازمان محیط‌زیست در جایگاه ناظر تخصصی و دستگاه‌های آب، کشاورزی و منابع طبیعی در کنار دانشگاه‌ها، پازل اجرایی این طرح را تکمیل کنند. این تفاهم‌نامه با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست و استاندار اصفهان به امضا رسید تا عملیات اجرایی این بسته‌های محیط‌زیستی آغاز شود.