سال آزمون و خطا نیست/ مردم فقط با برد و باخت تیم ملی را قضاوت نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، میلاد تقوی، رئیس فدراسیون والیبال، در حاشیه آخرین تمرین تیم ملی والیبال پیش از حضور در لیگ ملتهای والیبال ۲۰۲۶ گفت: خدا را شاکرم که آن روزهای سخت را واقعاً پشت سر گذاشتیم. روزهای بسیار دشوار و پیچیدهای بود، اما تیم ذرهذره به سمت کامل شدن پیش رفت. جا دارد از پیاتزا تشکر کنم؛ حضور ایشان همانطور که انتظار میرفت، کمک بزرگی به انگیزه و جدیت تیم در تمرینات کرد و همین اتفاق هم افتاد.
وی عنوان کرد: تیم اکنون کامل شده و در کاملترین شرایط خود تمرین میکند، اما اگر بخواهم بگویم در بهترین شرایط قرار دارد، نه؛ چرا که چند ماه را پشت سر گذاشتیم که یا تمرینی وجود نداشت یا تمرینات منظم نبود. طبیعی است که در چنین شرایطی بازیکنان نیاز به زمان برای ریکاوری داشته باشند.
رییس فدراسیون والیبال تاکید کرد: اردوهای بسیار سخت اما خوبی را برای تیم در کشورهای برزیل، صربستان و روسیه برنامهریزی کردیم و امیدواریم بازیکنان از این فرصتها بهترین استفاده را ببرند؛ که مطمئنم همینطور خواهد بود. انشاءالله بتوانیم این سال بسیار سخت در عرصه فنی را با موفقیت پشت سر بگذاریم.
تقوی خاطرنشان کرد: سه رویداد مهم پیشروی ماست؛ لیگ ملتهای جهان، قهرمانی آسیا و بازیهای آسیایی. دو رویداد آخر هم برای ما، هم برای کمیته ملی المپیک، هم وزارت ورزش و هم مردم اهمیت ویژهای دارد. بازیکنان کاملاً از اهمیت این مسابقات آگاه هستند و کادر فنی نیز جلسات متعددی با آنها برگزار کرده است. همه شرایط را به خوبی درک میکنند.
وی در خصوص حضور آقای پیاتزا گفت: باید بگویم که ایشان واقعاً به ما اعتماد کردند. با توجه به جایگاه فنیای که در ورزش جهان دارند، حضورشان به همراه کادر ایتالیاییشان میتواند راه را برای حضور سایر مربیان خارجی نیز باز کند.
حتی سفارت کشورشان هم موافق سفر ایشان نبود و رسماً اعلام کرده بود که در چنین شرایطی حضور در ایران به صلاح نیست.
وی گفت: خود او نیز نگرانیهایی داشتند، اما اعتماد کردند. این نشاندهنده علاقه و جدیت ایشان برای رسیدن به اهداف تعیینشده است. مهمتر از همه اینکه خودشان تأکید کردند به احترام هواداران به ایران خواهند آمد و این اتفاق هم افتاد.
از کشور ترکیه هم باید تشکر کنم، هرچند در نهایت اردوی مورد نظر در آنجا هماهنگ نشد. اگر هماهنگ میشد شاید به ترکیه اعزام میشدیم، اما شرایط در لحظات آخر فراهم نشد.
رئیس فدراسیون والیبال خاطرنشان کرد: کادر فنی کاملاً میداند که امسال، سال آزمون و خطا نیست. برخلاف سال گذشته که فرصت بیشتری برای ریسکپذیری داشتیم، امسال رسیدن به هدف اهمیت بسیار بیشتری دارد.
وی گفت: از مردم عزیز و هواداران خواهش میکنم که از این تیم حمایت کنند و فقط با معیار برد و باخت درباره تیم قضاوت نکنند. تیم ما بسیار جوان است و نیاز به زمان و حمایت دارد.
تقوی گفت: نزدیک سه ماه اردوی نخست ما طول میکشد و مسابقات نیز حدود دو ماه و نیم ادامه خواهد داشت. سپس دوباره وارد اردو و مسابقات بعدی خواهیم شد. از برزیل به صربستان، فرانسه، چین، روسیه، کره و ژاپن سفر خواهیم کرد و همه این برنامهها با وجود شرایط سخت اقتصادی فراهم شده است.
وی در مورد بازی ایران در هفته دوم رقابتها مقابل آمریکا گفت: تمام تلاش خود را انجام دادیم تا تیم بهترین نتیجه را بگیرد و امیدواریم مردم هم کنار تیم باشند.
در هفته دوم مسابقات، دیدار جذاب و حساسی مقابل آمریکا داریم. این مسابقه از نظر ورزشی و شاید حتی سیاسی مورد توجه خواهد بود، اما تلاش ما همیشه این بوده که سیاست را از ورزش جدا کنیم و همین مسیر را ادامه خواهیم داد.
وی گفت: ما بهعنوان یک تیم والیبال وارد زمین میشویم، اما اینکه بازیکنان با توجه به شرایط کشور چه احساسی دارند، موضوعی شخصی است. با این حال قطعاً پیروزی در آن مسابقه برای همه ما لذتبخش خواهد بود و بازیکنان از همین حالا خود را برای آن آماده میکنند.
تقوی در پاسخ به این سوال که چرا مسئولان وزارت ورزش و کمیته چرا در اردوی تیم ملی حضور نداشتند،گفت: دیشب نیز جلسه و شام خصوصی با آقای پیاتزا و کادر فنی داشتیم که معاون وزارت ورزش هم حضور داشتند. بنابراین اینطور نیست که وزارت ورزش کنار تیم نباشد. اینکه امروز حضور نداشتند را واقعاً نمیدانم، شاید به دلیل همزمانی با آخرین تمرین تیم بوده است.
رئیس فدراسیون والیبال گفت: سال سختی داریم و در شرایط جنگی تیم اعزام شد بنابراین مردم ما را قضاوت نکنند.
