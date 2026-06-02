تقوی: والیبال به مردم نزدیک شده است/ پیاتزا حسن نیت خود را ثابت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، میلاد تقوی امروز سه شنبه ۱۲ خرداد و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: موضوع اعزام تیم ملی به برزیل با دشواریهای فراوانی همراه بود و در نهایت تیم در دو گروه اعزام شد. اساساً برنامه اولیه برگزاری اردو در برزیل نبود و حدود دو ماه برای برگزاری کمپ تلاش شد و تمامی هماهنگیها انجام گرفته بود.
تقوی ادامه داد: در شرایطی که تیم ملی در ترکیه حضور داشت، به دلیل مشکلات مربوط به سفارت فرانسه اعلام شد که امکان برگزاری کمپ در سائوپائولو وجود ندارد و در همان زمان و حتی در فاصله سوار شدن بازیکنان به هواپیما، برنامه اردو تغییر کرد و محل برگزاری به برزیلیا منتقل شد.
رئیس فدراسیون والیبال افزود: بازیکنان پس از ورود به برزیل نیز با یک پرواز داخلی دیگر به محل اردو منتقل شدند که این موضوع از نظر اجرایی بسیار دشوار بود. از فدراسیون جهانی و فدراسیون میزبان نیز به دلیل همکاری مناسب قدردانی میکنیم و از دیروز نیز اردو بهصورت رسمی آغاز شده است.
وی با اشاره به اهداف این اردو تصریح کرد: امیدواریم این اردو سطح آمادگی تیم را افزایش دهد تا بازیکنان بتوانند هفته نخست رقابتها را با شرایط مطلوب آغاز کنند. معمولاً شروع هفته اول برای ما دشوار بوده و امیدواریم این بار شرایط متفاوت باشد.
تقوی همچنین درباره برنامه بازیهای تدارکاتی گفت: تنها دیدار تدارکاتی در این اردو برابر تیم ملی برزیل خواهد بود و بازی دیگری در نظر گرفته نشده است. در مقطعی گزینههایی مانند آرژانتین نیز مطرح بود، اما در نهایت برزیل به دلیل سطح بالای فنی انتخاب شد.
وی ادامه داد: هدف ما برگزاری دیدار با تیمهایی است که در برنامه رسمی مسابقات با آنها روبهرو نمیشویم، اما در نهایت بازی با تیم قدرتمندی مانند برزیل میتواند تجربه ارزشمندی باشد؛ مشابه تجربهای که سال گذشته مقابل کوبا داشتیم.
رئیس فدراسیون والیبال در بخش دیگری از صحبتهای خود به شرایط نسل جدید تیم ملی اشاره کرد و گفت: میانگین سنی تیم حدود ۲۳ سال است و امیدواریم این ترکیب جوان بتواند در کنار تجربه موجود، نتایج مطلوبی کسب کند.
تقوی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره سیاستهای فدراسیون در راستای بازگشت والیبال به جایگاه مردمی خود اظهار داشت: سال گذشته با نتایج تیم ملی، شاهد بازگشت علاقه عمومی به والیبال بودیم و امیدواریم این روند در سال جاری نیز تقویت شود.
وی افزود: در پیش داریم مسابقات مهمی از جمله رقابتهای انتخابی المپیک را که اهمیت بالایی دارد و دیدار با تیمهایی مانند ژاپن در خارج از خانه میتواند تعیینکننده باشد. ما با امید و انگیزه کامل وارد این مسیر خواهیم شد.
رئیس فدراسیون والیبال درباره وضعیت همکاری با پیاتزا سرمربی تیم ملی نیز گفت: با توجه به بازگشت پیاتزا به ایران در دوران جنگ، حسن نیت او نسبت به کشور کاملاً مشخص شد. بر اساس قرارداد، بندی وجود دارد که امکان همکاری کامل در سال منتهی به المپیک ۲۰۲۸ وجود دارد، اما این موضوع قطعی و نهایی نیست و نیازمند توافق طرفین است.
وی ادامه داد: در پایان سال ۲۰۲۶ باید درباره ادامه همکاری تصمیمگیری شود. با توجه به عملکرد پیاتزا، در حال حاضر برنامه ما ادامه همکاری تا المپیک ۲۰۲۸ است، اما درباره سال ۲۰۲۷ هنوز نمیتوان اظهارنظر قطعی داشت.
تقوی در پایان به اهمیت رقابتهای آسیایی و حضور احتمالی تیم بانوان در بازیهای آسیایی اشاره کرد و گفت: موضوع حضور تیم بانوان در کاروان اعزامی در حال بررسی است و این موضوع برای فدراسیون از اهمیت ویژهای برخوردار است.
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