۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۲۰

پلمب ۳ واحد صنفی متخلف بعلت عدم رعایت ساعت کاری در هشترود

هشترود- فرمانده انتظامی شهرستان هشترود از پلمب ۳ واحد صنفی متخلف در اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و نظارت و کنترل واحد های صنفی در سطح اماکن عمومی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا داداشی عصر سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی و ساماندهی صنوف، طرح نظارت و کنترل اصناف توسط ماموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی شهرستان اجراء شد.

این مقام انتظامی بیان داشت: در اجرای این طرح ۳ واحد صنفی به علت عدم رعایت ساعت کاری و ضوابط و مقررات اماکن عمومی و صنفی، توسط پلیس اماکن و با دستور قضائی پلمب شد.

فرمانده انتظامی شهرستان هشترود، با اعلام تداوم و تشدید این گونه اقدامات کنترلی و نظارتی پلیس، از شهروندان خواست: در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، موضوع را سریعا به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

