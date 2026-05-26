پلمب ۳ واحد صنفی متخلف بعلت عدم رعایت ساعت کاری در هشترود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا داداشی عصر سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی و ساماندهی صنوف، طرح نظارت و کنترل اصناف توسط ماموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی شهرستان اجراء شد.

این مقام انتظامی بیان داشت: در اجرای این طرح ۳ واحد صنفی به علت عدم رعایت ساعت کاری و ضوابط و مقررات اماکن عمومی و صنفی، توسط پلیس اماکن و با دستور قضائی پلمب شد.

فرمانده انتظامی شهرستان هشترود، با اعلام تداوم و تشدید این گونه اقدامات کنترلی و نظارتی پلیس، از شهروندان خواست: در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، موضوع را سریعا به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.