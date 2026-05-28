نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشههای پیشیابی و تصاویر ماهوارهای بیانگر حاکمیت جوی پایدار طی امروز و فردا در خراسانشمالی است.
مدیرکل هواشناسی خراسانشمالی گفت: پدیده غالب در این مدت وزش باد و آسمانی صاف تا قسمتی ابری در بیشتر ساعات روز خواهد بود.
وی در ادامه افزود: از روز شنبه تا اواسط هفته آینده با عبور امواج کمارتفاع سطوح میانی جو، شرایط ناپایدار در استان حاکم میشود اما به دلیل رطوبت ناکافی، تنها احتمال وقوع رگبارهای پراکنده در برخی نقاط بهویژه نواحی غربی استان دور از انتظار نخواهد بود.
داداشی تصریح کرد: از لحاظ دمایی نیز با جنوبی شدن جریانات جوی، روند نسبی افزایش دما در سطح استان پیشبینی میشود.
وی تصریح کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته، ایستگاه کوسه با کمینه دمای ۷ درجه سانتیگراد خنکترین و ایستگاه اسماعیلآباد با بیشینه دمای ۳۲ درجه سانتیگراد گرمترین نقاط استان گزارش شدند.
مدیرکل هواشناسی خراسانشمالی بیان کرد: در همین مدت، کمینه و بیشینه دمای بجنورد نیز به ترتیب ۱۱ و ۲۷ درجه سانتیگراد ثبت شده است.
نظر شما