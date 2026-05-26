تأکید پزشکیان و اردوغان بر تداوم مساعی دیپلماتیک برای ثبات منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیسجمهوری اسلامی ایران و رجب طیب اردوغان رئیسجمهور ترکیه، در گفتگویی تلفنی، ضمن تبادل تبریکات صمیمانه به مناسبت عید بزرگ قربان، برای دولتها و ملتهای دو کشور و تمامی امت اسلامی، آرزوی صلح، امنیت و رفاه کردند.
پزشکیان در این گفتوگو، با قدردانی از مواضع اصولی دولت و ملت ترکیه در حمایت از جمهوری اسلامی ایران قبال تجاوزات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی، نقش آنکارا را در پیشبرد روندهای دیپلماتیک و تقویت ثبات منطقهای ارزشمند و شایسته قدردانی توصیف کرد.
رئیسجمهور با اشاره به ریشههای تنشهای اخیر، تصریح کرد: جنگ کنونی از سوی دشمنانِ ملتهای مسلمان بر ما تحمیل شده است؛ جمهوری اسلامی ایران ضمن دفاع مقتدرانه از کیان خود، همواره بر اولویت گفتگو برای احقاق حقوق حقّه و پایان بخشیدن به درگیریها تأکید دارد.
رئیسجمهوری اسلامی ایران در ادامه با تأکید بر لزوم توسعه و تعمیق روابط دوجانبه توجه بیشتر به تسهیل تبادلات تجاری و رفع موانع بازرگانی در مرزهای مشترک را متذکر شد.
دکتر پزشکیان همچنین از همکاریهای سازنده دولت ترکیه در حوزههای ترانزیتی، بهویژه در بخشهای حملونقل جادهای و ریلی، قدردانی کرد و آن را گامی در جهت شکوفایی اقتصادی دو کشور دانست.
رجب طیب اردوغان رئیسجمهور ترکیه نیز در این گفتوگو با تأکید بر پیوندهای دیرینه، دوستی و برادری میان دو ملت مسلمان، از روند گفتگوهای جاری جهت خاتمه بخشیدن به جنگ و بازگشت آرامش به منطقه استقبال کرد.
رئیسجمهور ترکیه ضمن اعلام حمایت از تلاشهای صورت گرفته برای برقراری ثبات، خاطرنشان کرد که ترکیه به مساعی دیپلماتیک خود برای پایان دادن به درگیریها و تقویت همگرایی منطقهای با جدیت ادامه خواهد داد.
