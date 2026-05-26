  1. استانها
  2. یزد
۵ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۴۴

انهدام باند بزرگ توزیع مواد پروتئینی فاسد در یزد

انهدام باند بزرگ توزیع مواد پروتئینی فاسد در یزد

یزد - دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تفت از کشف حدود ۱۰۰۰ تن کالای پروتئینی فاسد در انبارها و سردخانه‌های باند توزیع مواد پروتئینی تاریخ مصرف گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدجمال الدین طباطبایی گفت: با دریافت گزارش‌هایی مبنی بر فعالیت مشکوک کارگاهی در شهرستان تفت که به صورت غیرقانونی تاریخ تولید و انقضای محصولات پروتئینی را تغییر می‌داد، تحقیقات گسترده‌ای آغاز شد.

وی اظهار داشت: پس از رصد میدانی و اقدامات اطلاعاتی، انبار و سردخانه اصلی این باند در یزد شناسایی و بیش از ۱۰۰۰ تن انواع محصولات پروتئینی فاسد و تاریخ مصرف گذشته کشف شد.

دادستان تفت افزود: در این راستا، ۱۶ نفر از عوامل اصلی این شبکه مجرمانه دستگیر شدند و پس از تشکیل پرونده قضایی و صدور قرار تامین، روانه زندان شدد.

وی بیان داشت: کالاهای پروتئینی کشف شده پس از هماهنگی‌های لازم با ادارات دامپزشکی و بهداشت استان، به منظور معدوم‌سازی به مراکز مربوطه ارسال شد.

طباطبایی تاکید کرد: این اقدام قاطعانه در راستای صیانت از سلامت و امنیت غذایی جامعه و مقابله با سودجویانی صورت گرفته است که سلامت هموطنان را به سخره گرفته و با اقدامات مجرمانه خود، امنیت غذایی را به خطر می‌اندازند. دستگاه قضایی با قاطعیت با اینگونه تخلفات برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 6842231

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها