انهدام باند بزرگ توزیع مواد پروتئینی فاسد در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدجمال الدین طباطبایی گفت: با دریافت گزارش‌هایی مبنی بر فعالیت مشکوک کارگاهی در شهرستان تفت که به صورت غیرقانونی تاریخ تولید و انقضای محصولات پروتئینی را تغییر می‌داد، تحقیقات گسترده‌ای آغاز شد.

وی اظهار داشت: پس از رصد میدانی و اقدامات اطلاعاتی، انبار و سردخانه اصلی این باند در یزد شناسایی و بیش از ۱۰۰۰ تن انواع محصولات پروتئینی فاسد و تاریخ مصرف گذشته کشف شد.

دادستان تفت افزود: در این راستا، ۱۶ نفر از عوامل اصلی این شبکه مجرمانه دستگیر شدند و پس از تشکیل پرونده قضایی و صدور قرار تامین، روانه زندان شدد.

وی بیان داشت: کالاهای پروتئینی کشف شده پس از هماهنگی‌های لازم با ادارات دامپزشکی و بهداشت استان، به منظور معدوم‌سازی به مراکز مربوطه ارسال شد.

طباطبایی تاکید کرد: این اقدام قاطعانه در راستای صیانت از سلامت و امنیت غذایی جامعه و مقابله با سودجویانی صورت گرفته است که سلامت هموطنان را به سخره گرفته و با اقدامات مجرمانه خود، امنیت غذایی را به خطر می‌اندازند. دستگاه قضایی با قاطعیت با اینگونه تخلفات برخورد خواهد کرد.