۵ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۱۸

فرودگاه بین‌المللی تبریز فردا همزمان با عید قربان بازگشایی می‌شود

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از بازگشایی فرودگاه بین‌المللی تبریز و بازگشت این فرودگاه به چرخه عملیاتی کشور همزمان با فرارسیدن عید سعید قربان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر از سازمان هواپیمایی کشوری، مجید اخوان با اعلام این خبر اظهار داشت: پس از تهاجم آمریکایی- صهیونی به زیرساخت‌های غیرنظامی فرودگاه بین‌المللی تبریز و با انجام عملیات گسترده بازسازی و بهسازی زیرساخت‌ها، این فرودگاه بار دیگر آماده ارائه خدمات هوانوردی و پذیرش پروازهای داخلی و خارجی شده است.

وی با اشاره به خسارات وارد شده به بخش‌های مختلف این فرودگاه از جمله باند پروازی، برج مراقبت و پایانه‌های مسافری در جریان جنگ ۱۲ روزه، افزود: متخصصان و کارشناسان صنعت هوانوردی و فرودگاهی کشور با تلاش شبانه‌روزی و بهره‌گیری از توان فنی داخلی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن عملیات بازسازی و آماده‌سازی این مجموعه را به سرانجام رساندند.

اخوان تأکید کرد: فرودگاه بین‌المللی تبریز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز هوانوردی شمال‌غرب کشور، اکنون به‌طور کامل عملیاتی است و آمادگی دارد خدمات مورد نیاز مسافران و شرکت‌های هواپیمایی را ارائه کند.

به گفته سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری، این فرودگاه پیش از این یکی از قطب‌های مهم پروازی کشور به‌شمار می‌رفت و پروازهای منظم داخلی به مقاصدی همچون تهران، مشهد، کیش، شیراز، بندرعباس، اصفهان، اهواز، کرمان، قشم و رشت و همچنین پروازهای بین‌المللی به مقاصدی از جمله استانبول، نجف، مدینه، باکو، ازمیر، آدانا و دبی از طریق آن انجام می‌شد.

وی تاکید کرد: با بازگشایی مجدد فرودگاه تبریز، برنامه‌ریزی برای ازسرگیری کامل مسیرهای پروازی داخلی و بین‌المللی در دستور کار قرار گرفته و به‌تدریج شبکه پروازی این فرودگاه به شرایط عادی بازخواهد گشت.

