به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی زاده ظهر دوشنبه در نشست با مسئولان حوزه اقتصادی استان اظهار داشت: امسال از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به نام سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شده و حوزه اقتصادی نقش مؤثری در تحقق شعار سال دارد.

وی به توفیقات دولت سیزدهم در حوزه اشتغال و تولید اشاره کرد و افزود: روند مستمر توسعه اشتغال در کشور مبتنی بر زیست بوم ملی اشتغال از موفقیت‌های اساسی دولت سیزدهم در یکسال اخیر است.

استاندار بوشهر از کاهش ۰.۹ درصدی نرخ بیکاری در کشور خبر داد و تصریح کرد: نرخ بیکاری در کشور از ۹ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۸.۱ درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافت که موفقیت بزرگی محسوب می‌شود.

محمدی زاده با اشاره به کاهش نرخ بیکاری در بین جوانان و زنان و فارغ التحصیلان دانشگاهی خاطر نشان کرد: میزان اشتغال ناقص در کشور نیز در یکسال اخیر حدود ۱.۳ درصد کاهش یافت.

وی اضافه کرد: خالص اشتغال ایجادی در کشور در سال ۱۴۰۲، بالغ بر ۷۷۵ هزار شغل جدید است.

استاندار بوشهر گفت: سامانه جستجوی شغل در کشور در سال گذشته، راه اندازی و بیش از ۳۰۰ هزار فرصت شغلی در این سامانه ثبت و ۳۱۰ هزار نفر از کارجویان نیز ثبت نام کردند.

محمدی زاده به توسعه مشاغل خانگی در کشور در دولت سیزدهم پرداخت و افزود: ۱۸۰ هزار مجوز مشاغل خانگی در سال گذشته در کشور صادر و بالغ بر ۳۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات در این زمینه پرداخت شد.

وی اضافه کرد: ۳۵۹ بازارچه مشاغل خانگی در سطح کشور در یکسال اخیر برپا شده که نقش مؤثری در بازاریابی کالاهای تولیدی مشاغل خانگی داشته است.

استاندار بوشهر گفت: در استان بوشهر نیز طی یکسال اخیر، اتفاقات ارزشمندی در حوزه اشتغال و تولید و کاهش بیکاری رقم خورده که کاهش نرخ بیکاری به ۶.۱ درصد از مهم‌ترین توفیقات است.

محمدی زاده بیان کرد: طی ۲ سال اخیر حدود ۶۰ هزار شغل در استان بوشهر ایجاد شده و امسال با رونق فضای کسب و کار و جهش تولید، اشتغال نیز رشد محسوسی خواهد داشت.

وی ابراز داشت: احیای واحدهای راکد و نیمه راکد در استان بوشهر با شتاب بسیار خوبی انجام شده و امیدوارم امسال شاهد احیای تمام واحدهای تولیدی باشیم.