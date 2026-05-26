خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: از آغاز تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، نه‌تنها اهداف اعلامی این عملیات محقق نشده، بلکه شواهد فزاینده‌ای از بن‌بست راهبردی و شکست‌های میدانی و سیاسی برای طرف‌های متجاوز در حال آشکار شدن است. این جنگ که با حملات گسترده و کشتار غیرنظامیان از جمله دانش‌آموزان بی‌گناه آغاز شد، به‌سرعت ابعاد انسانی، امنیتی و اقتصادی گسترده‌ای پیدا کرده و واکنش‌های متفاوتی را در رسانه‌های بین‌المللی برانگیخته است. هرچند آتش بس دو هفته ای حاصل شد و درا دامه هم توسط ترامپ تمدید شد اما هنوز تا پایان واقعی این تجاوز مسیر پیچیده ای در پیش است.

رسانه‌های جهان هر یک با رویکردهای خاص خود، تلاش کرده‌اند روایت این جنگ را شکل دهند؛ بررسی این بازتاب‌ها می‌تواند تصویری روشن‌تر از وضعیت واقعی جنگ و چشم‌انداز آن ارائه دهد.

رسانه های عربی و منطقه ای

المیادین در مقاله ای توضیح داد که «اسرائیل» هرگونه توافق میان آمریکا و ایران را تهدیدی راهبردی برای موقعیت منطقه‌ای خود می‌داند و به همین دلیل تلاش می‌کند مانع شکل‌گیری آن شود. نویسنده می‌گوید تل‌آویو باور دارد که هر نزدیکی میان واشنگتن و تهران می‌تواند توازن قدرت در خاورمیانه را تغییر دهد و نفوذ ایران و محور مقاومت را افزایش دهد. از نگاه اسرائیل، حفظ وضعیت بی‌ثباتی و تداوم تنش در منطقه، ابزاری برای حفظ برتری امنیتی و نظامی آن است.

مقاله همچنین به ناکامی‌های اسرائیل در غزه و لبنان اشاره می‌کند و می‌گوید این رژیم نتوانسته هیچ جبهه‌ای را شکست دهد. به باور نویسنده، حزب‌الله توانسته بخشی از قدرت نظامی خود را بازیابد و معادله بازدارندگی را حفظ کند. همین مسئله باعث نگرانی بیشتر اسرائیل از هرگونه توافق احتمالی میان ایران و آمریکا شده است.

نویسنده همچنین نقش جریان‌های راست افراطی در دولت بنیامین نتانیاهو، از جمله اظهارات ایتمار بن‌گویر، را عامل تشدید سیاست‌های جنگ‌طلبانه می‌داند. در ادامه تأکید می‌شود که اسرائیل به‌جای پایان دادن به درگیری‌ها، راهبرد «مدیریت بحران» را دنبال می‌کند. مقاله در نهایت نتیجه می‌گیرد که ادامه جنگ‌ها و استفاده گسترده از قدرت نظامی، نه‌تنها ثبات ایجاد نکرده، بلکه موجب فرسایش وجهه سیاسی و اخلاقی اسرائیل در افکار عمومی جهان شده است.

الشرق الاوسط در مقاله ای نوشت که با وجود هیاهوی سیاسی، ادامه مذاکرات میان آمریکا و ایران نشان می‌دهد هر دو طرف به توافق نیاز دارند؛ زیرا ادامه بحران هزینه‌بر است و جنگی تازه می‌تواند ویرانگر باشد. نویسنده احتمال می‌دهد توافق احتمالی دونالد ترامپ در نهایت شباهت زیادی به توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ در دوره باراک اوباما داشته باشد؛ یعنی تمرکز اصلی بر پرونده هسته‌ای در برابر کاهش تحریم‌ها.

مقاله ادعا می کند که در زمان اوباما، ایران برای نجات حکومت بشار اسد و جلوگیری از سقوط متحد خود، پرونده هسته‌ای را به موضوع مذاکره تبدیل کرد. نتیجه آن توافقی بود که برنامه هسته‌ای ایران را برای مدتی محدود کرد، اما در مقابل، تحریم‌ها کاهش یافت و نفوذ منطقه‌ای ایران ادامه پیدا کرد. منتقدان معتقد بودند این توافق فقط بحران را به تعویق انداخت و رفتار منطقه‌ای تهران را تغییر نداد.

به باور نویسنده، ترامپ اگرچه سال‌ها از توافق اوباما انتقاد کرده، اما اکنون نیز به دلیل ناتوانی در دستیابی به پیروزی نظامی قاطع، ممکن است ناچار به پذیرش توافقی مشابه شود. با این حال، حداقل شروط اردوگاه ترامپ شامل کاهش یا توقف غنی‌سازی، انتقال ذخایر اورانیوم به خارج، تضمین آزادی تردد در تنگه هرمز و حفظ آزادی عمل اسرائیل علیه نیروهای وابسته به ایران است. نویسنده در پایان احتمال می‌دهد دو طرف فعلاً به توافقی برای «کاهش تنش» و مدیریت بحران برسند، نه یک مصالحه نهایی و جامع.

المسیره در مقاله ای تأکید کرد که تشدید تنش‌های اسرائیل در لبنان با هدف ناکام گذاشتن مذاکرات میان تهران و واشنگتن و حفظ وضعیت «نه جنگ، نه صلح» انجام می‌شود. نویسنده معتقد است اسرائیل می‌خواهد منطقه را در حالت فرسایش دائمی، بی‌ثباتی و ناامنی نگه دارد تا بدون ورود به جنگی گسترده و پرهزینه، بتواند اهداف راهبردی خود را پیش ببرد و پروژه تغییر چهره خاورمیانه را تکمیل کند.

مقاله توضیح می‌دهد که اسرائیل از جنگ فراگیر هراس دارد، زیرا با بحران‌های داخلی، فرسودگی ارتش و نگرانی از تلفات انسانی و اقتصادی روبه‌رو است. به همین دلیل ترجیح می‌دهد از طریق ترور، حملات محدود، فشار اقتصادی و امنیتی، نیروهای مقاومت را به‌تدریج تضعیف کند. همچنین این وضعیت به اسرائیل امکان می‌دهد برتری نظامی و روانی خود را حفظ کرده و کشورهای منطقه، به‌ویژه غزه و لبنان، را در شرایط بحران دائمی نگاه دارد.

نویسنده همچنین معتقد است تداوم تنش‌ها در خدمت منافع آمریکا و غرب است؛ زیرا زمینه فروش سلاح، حضور نظامی و نفوذ سیاسی بیشتر را فراهم می‌کند. از نگاه مقاله، این سیاست به عادی‌سازی اشغالگری و پذیرش تدریجی خشونت نیز کمک می‌کند.

با این حال، نویسنده تأکید می‌کند که این راهبرد در درازمدت نتیجه معکوس دارد؛ زیرا با افزایش جنایت‌ها و فشارها، خشم عمومی بیشتر شده و گرایش به مقاومت و مبارزه در میان ملت‌ها تقویت می‌شود.

رسانه های چین و روسیه

خبرگزاری شینهوا چین در گزارشی با تیتر « توافق آمریکا و ایران؛ قریب‌الوقوع یا پر از ابهام؟» نوشت که آمریکا و ایران به یک توافق نسبی نزدیک شده‌اند. مهم‌ترین دستاورد این توافق، بازگشایی کامل ناوبری در تنگه هرمز است و موضوع برنامه هسته‌ای ایران به مراحل بعدی مذاکرات موکول شده است.

آن گونه که در این گزارش ادعا شده دو طرف بر سر برقراری آتش‌بس ۶۰ روزه برای رسیدن به توافق دائمی توافق کرده‌اند. تنگه هرمز باید ظرف ۳۰ روز پس از امضای تفاهم‌نامه به صورت تدریجی بازگشایی شود. در مقابل، آمریکا متعهد به آزادسازی ۱۲ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران و برداشتن محاصره دریایی شده است.

همچنین عملیات نظامی در همه جبهه‌ها از جمله لبنان باید فوراً متوقف شود. ایران نیز متعهد به مدیریت ذخایر اورانیوم غنی‌شده خود خواهد شد، هرچند جزئیات دقیق آن هنوز مورد اختلاف است.

دونالد ترامپ ابتدا اعلام کرد توافق تقریباً نهایی شده، اما ساعاتی بعد تأکید کرد که هنوز کامل نهایی نشده و آمریکا عجله‌ای برای امضا ندارد.

با این حال، گزارش شینهوا تأکید دارد که اجرای این توافق با چالش‌های جدی مواجه است. عدم اعتماد متقابل بین دو طرف، اختلافات درباره نحوه مدیریت تنگه هرمز و حقوق حاکمیتی ایران از مهم‌ترین موانع هستند. علاوه بر این، اسرائیل به شدت مخالف این توافق است و آن را تهدیدی جدی برای امنیت خود می‌داند که ممکن است با اقدامات نظامی آتش‌بس را برهم بزند. فشارهای داخلی در آمریکا از سوی جمهوری‌خواهان تندرو مانند سناتور لیندسی گراهام و مایک پمپئو نیز مانع دیگری است که توافق را «تسلیم در برابر ایران» تلقی می‌کنند.

تحلیلگران آمریکایی این توافق را نتیجه شکست راهبردی واشنگتن می‌دانند، زیرا آمریکا نتوانسته اهداف نظامی خود را به طور کامل محقق کند. بازگشایی تنگه هرمز برای کاهش قیمت جهانی نفت ضروری است، اما با توجه به متغیرهای متعدد، اجرای پایدار توافق همچنان مبهم ارزیابی می‌شود.

خبرگزاری RT عربی نیز در گزارشی با تیتر «ایالات متحده از ایران هراس دارد و به دنبال صلح است» نوشت که آمریکا از ادامه جنگ با ایران هراس دارد و به شدت به دنبال توافق صلح است.

طبق این گزارش، آمریکا و ایران به توافق نسبی نزدیک شده‌اند. مهم‌ترین محورهای این توافق شامل بازگشایی تنگه هرمز برای مدت ۶۰ روز در هر دو جهت بدون دریافت عوارض توسط ایران، کاهش تدریجی تحریم‌ها و اجازه فروش آزاد نفت ایران برای ۶۰ روز، و برقراری آتش‌بس کامل در لبنان همراه با توقف عملیات نظامی اسرائیل است.

با این حال، اختلاف اصلی بر سر ذخایر اورانیوم غنی‌شده و آینده برنامه هسته‌ای ایران همچنان پابرجاست.

نتانیاهو در تماس تلفنی با ترامپ مخالفت شدید خود را اعلام کرده و تلاش دارد جلوی توافق را بگیرد. در مقابل، ترامپ از این توافق حمایت می‌کند زیرا معتقد است به کاهش قیمت جهانی نفت، برگزاری آرام جام جهانی و جشن ۲۵۰ سالگی استقلال آمریکا کمک خواهد کرد. او تأکید کرده که در صورت عدم توافق، گزینه نظامی همچنان روی میز است.

گزارش RT تأکید دارد که بیش از ۷۰ درصد مردم آمریکا با ادامه جنگ مخالف هستند و فشار افکار عمومی و هزینه‌های سنگین جنگ، واشنگتن را به سمت پذیرش صلح سوق داده است.

خبرگزاری Rt عربی در گزارشی دیگر با عنوان «تلاش‌های نتانیاهو برای بازطراحی خاورمیانه، نتیجه معکوس داده است» نوشت که سیاست‌های تهاجمی نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی نه‌تنها به تحقق اهداف اعلام‌شده منجر نشده، بلکه پیامدهایی معکوس برای اسرائیل به همراه داشته است.

در این گزارش آمده است که بنیامین نتانیاهو پس از عملیات هفتم اکتبر ۲۰۲۳، به جای حرکت در چارچوب سیاست خارجی محتاطانه، راهبردی مبتنی بر «امنیت مطلق» و «تغییر چهره خاورمیانه» را دنبال کرد؛ راهبردی که اسرائیل را وارد درگیری‌های گسترده و همزمان در غزه، لبنان، سوریه، عراق، یمن و ایران کرد.

به نوشته RT عربی، این سیاست‌ها نه‌تنها به نابودی حماس، حزب‌الله و توقف برنامه هسته‌ای ایران منجر نشده، بلکه ارتش اسرائیل را نیز درگیر فرسایش سنگین نظامی و امنیتی کرده است. گزارش تأکید می‌کند که اسرائیل اکنون بیش از هر زمان دیگری به حمایت نظامی و سیاسی آمریکا وابسته شده و حتی در روند مذاکرات مرتبط با ایران نیز نتانیاهو از سوی دونالد ترامپ کنار گذاشته شده است.

این گزارش همچنین به کاهش محسوس محبوبیت اسرائیل در افکار عمومی آمریکا اشاره می‌کند و می‌نویسد که برای نخستین بار، بخش قابل توجهی از جامعه آمریکا همدلی بیشتری با فلسطینی‌ها نشان می‌دهد.

در پایان، تحلیل RT عربی نتیجه می‌گیرد که تلاش نتانیاهو برای تثبیت برتری مطلق اسرائیل در منطقه، در نهایت به تضعیف بلندمدت امنیت، جایگاه منطقه‌ای و موقعیت بین‌المللی این رژیم منجر شده است.

رسانه های رژیم صهیونیستی

روزنامه صهیونیستی جروزالم پست در گزارشی نوشت: اسرائیل باید توهم بازدارندگی در مرزهای شمالی را کنار بگذارد، زیرا واقعیت میدانی نشان می‌دهد حزب‌الله همچنان توان و اراده حمله را حفظ کرده است.

این رسانه صهیونیستی افزود: از زمان اعلام آتش‌بس میان آمریکا، اسرائیل و ایران در ۸ آوریل، ۱۱ نظامی اسرائیلی در لبنان کشته شده‌اند؛ موضوعی که نشان می‌دهد نه جبهه شمال آرام شده و نه حزب‌الله عقب رانده شده است.

جروزالم پست نوشت: پهپادهای حزب‌الله همچنان شهرک‌های اسرائیلی مانند «متولا» را هدف قرار می‌دهند، مدارس و زندگی روزمره ساکنان شمال مختل شده و آژیرهای هشدار ادامه دارد.

این رسانه صهیونیستی افزود: خطر اصلی، عادی شدن یک «جنگ فرسایشی کم‌شدت» است؛ جنگی که بدون راهبردی قاطع ادامه می‌یابد. جروزالم پست نوشت: اسرائیل نمی‌تواند برای مدت طولانی، وضعیت کنونی را تحمل کند و اگر پس از اعلام آتش‌بس هنوز نظامیان اسرائیلی کشته می‌شوند به معنای آن است که منطقه وارد ثبات پساجنگ نشده، بلکه تنها در آستانه دور بعدی درگیری قرار دارد.

روزنامه صهیونیستی «تایمز اسرائیل» در گزارشی مدعی شد: اسرائیل جنگ علیه ایران را در کنار آمریکا آغاز کرد، اما اکنون در حالی به پایان آن نزدیک می‌شود که عملاً از روند تصمیم‌گیری کنار گذاشته شده است.

این رسانه صهیونیستی افزود: هدف بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از جنگ علیه ایران، متوقف کردن تهدید جمهوری اسلامی و جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای و از بین بردن زرادخانه عظیم موشکی آن بود اما هیچ‌یک از این اهداف به‌طور کامل محقق نشده است. جمهوری اسلامی همچنان پابرجاست، بخش بزرگی از موشک‌ها و ذخایر اورانیوم غنی‌شده خود را حفظ کرده و کنترل تنگه هرمز را نیز در اختیار دارد.

تایمز اسرائیل مدعی شد که تل آویو نگران مذاکرات بین تهران و واشنگتن است و افزود: دولت ترامپ مذاکرات تعیین‌کننده با تهران را بدون حضور اسرائیل پیش می‌برد و حتی در نشست ویدئوکنفرانسی با رهبران عرب منطقه، نتانیاهو دعوت نشده بود. ترامپ آشکارا نشان داده تصمیم نهایی را خود می‌گیرد و اسرائیل نقشی حاشیه‌ای یافته است.

این رسانه صهیونیستی نوشت: هرچند نتانیاهو مدعی هماهنگی کامل با ترامپ درباره لزوم حذف تهدید هسته‌ای ایران شده، اما به اسرائیل تضمینی درباره نتیجه نهایی توافق داده نشده و در میز مذاکرات حضور ندارد.

تایمز اسرائیل به نارضایتی اکثر آمریکایی ها از نحوه مدیریت جنگ توسط ترامپ اشاره کرد و نوشت: اکثر آمریکایی ها مخالف تداوم حمایت نظامی و اقتصادی از اسرائیل هستند.

این رسانه صهیونیستی نوشت: اسرائیل جنگ علیه ایران را با آمریکا آغاز کرد، اما پایان آن عمدتاً توسط واشنگتن تعیین خواهد شد؛ در حالی که تهدیدها علیه تل آویو احتمالاً باقی می‌مانند و حمایت آمریکا نیز به‌تدریج کاهش می‌یابد.

روزنامه صهیونیستی اسرائیل هیوم در گزارشی نوشت: اختلافات در داخل دولت آمریکا درباره ادامه مذاکرات با ایران افزایش یافته و سه موضوع اصلی مورد اختلاف باقی مانده است: آزادسازی دارایی‌ها، تعهد ایران درباره اورانیوم غنی‌شده و ادامه غنی‌سازی هسته‌ای.

این رسانه صهیونیستی افزود: ایران خواستار دسترسی به دارایی‌های مسدودشده خود در قطر، از جمله ۱۲ میلیارد دلار شده و بخشی از پرداخت‌ها قرار است در قالب هزینه عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز انجام شود.

اسرائیل هیوم به نقل از منابع دیپلماتیک مدعی شد قطر طی هفته‌های اخیر نقش مهمی در مذاکرات میان آمریکا و ایران ایفا کرده و حتی کمک‌های مالی قابل‌توجهی به تهران ارائه داده است.

این رسانه صهیونیستی افزود: سفر عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران و عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی این کشور به دوحه نشان‌دهنده عمق همکاری اقتصادی تهران و دوحه است.