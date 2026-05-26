ارتش روسیه ۲ شهرک را در منطقه «سومی» آزاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه در بیانیه ای از آزادسازی دو شهرک دیگر توسط ارتش روسیه خبر داد.

وزارت دفاع روسیه گزارش داد: طی شبانه روز گذشته شهرک های «زاپسلیه» و «رایسنویه» در منطقی سومی توسط نیروهای مسلح روسیه آزاد شده است.

این وزارتخانه همچنین از انهدام سه موشک دوربرد اسکالپ ساخت فرانسه و ۲۵۵ پهپاد اوکراین طی این بازه خبر داد.

وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرد که ناوگان دریای سیاه ارتش این کشور دو شهپاد اوکراینی را منهدم کرده است.

طی ۲۴ ساعت گذشته طبق بیانیه وزارت دفاع روسیه حدود ۱۰۷۵ نظامی اوکراینی به دست ارتش روسیه کشته شده اند.