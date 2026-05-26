به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، شرکت هواپیماسازی دولتی روسیه شماری جنگنده چندمنظوره جدید سوخو۳۵اس را به نیروهای هوافضای روسیه تحویل داد. این دومین سری تحویلی از این نوع جنگنده در سال جاری است.
این شرکت مجموعهای از جتهای جنگنده چندمنظوره پیشرفته نسل چهارم سوخو-۳۵اس را به نیروی هوایی روسیه تحویل داد.
این جنگنده ها با موفقیت چرخه کامل آزمایشهای کارخانهای را به پایان رساندهاند و توسط خلبانان وزارت دفاع روسیه در شرایط مختلف آزمایش عملیاتی شدهاند.
یک خلبان نیروی هوایی روسیه اعلام کرد که جنگندههای جدید سوخو-۳۵اس که به ارتش روسیه تحویل داده شدهاند، قادر به انهدام پهپادها در برد طولانی، انجام حملات دقیق و شناسایی مواضع دشمن در فاصله بسیار دور از خطوط مقدم هستند.
