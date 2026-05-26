به گزارش خبرنگار مهر، سیدمجتبی حسینیپور شب سهشنبه در نشست تخصصی ارائه تجارب موفق استان یزد، که با حضور رئیس سازمان ملی بهرهوری ایران برگزار شد با تشریح مدلهای بومی برای حل چالشهای ناترازی انرژی و مدیریت داده، تأکید کرد که در زیستبوم اقتصادی فعلی، هوشمندانه کار کردن تنها راه حفظ کیفیت خدمات است.
حسینیپور با اشاره به اینکه یزد از نگاههای تکبعدی در حوزه بهرهوری فاصله گرفته است، گفت: طی سالهای اخیر، تمرکز ما بر این بوده که بهرهوری را از متون تئوریک به بطن پروژههای اجرایی بیاوریم. امروز نتایج این تغییر رفتار در پروژههای نوسازی اداری و مدیریت منابع استان بهوضوح قابل مشاهده است.
وی نوآوری را یک ضرورت حیاتی برای مدیریت در شرایط کمبود منابع دانست و افزود: با توجه به فشارهای اقتصادی و محدودیتهای زمانی، دیگر روشهای سنتی پاسخگو نیستند. ما نوآوری را نه یک انتخاب، بلکه به عنوان پیشران اصلی برای عبور از موانع اقتصادی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان در دستور کار قرار دادهایم.
معاون سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد خاطرنشان کرد: تلفیق دانش بومی با ابزارهای نوین مدیریت داده، مسیری است که یزد را به الگویی در ارائه مدلهای عملیاتی بهرهوری در سطح کشور تبدیل کرده است
