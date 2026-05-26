تولید ۲۵۰۰ تن گوشت ماهیان خاویاری در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، امید امیدی شاه‌آباد با اشاره به جلسه با مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، گفت: در این جلسه در خصوص پیگیری رفع مشکل و حمایت از سرمایه‌گذار و عقد قرارداد با سرمایه‌گذار بخش خصوصی گفتگوهای ویژه صورت گرفت تا مشکل این پروژه، رفع شود.

وی ضمن تشریح وضع موجود تولید آبزیان در استان و زودبازده بودن طرح‌های شیلات، اهمیت و توجه به نقش تولید آبزیان در ایجاد سرمایه و اشتغال و هم چنین توجه ویژه به اهمیت رفع مشکل این‌گونه پروژه‌ها، ادامه داد: در راستای تحقق شعار سال و بهبود معیشت و اشتغال استان، پیگیری این طرح در دستور کار قرار گرفت.

معاون اقتصادی استانداری لرستان، گفت: توضیحات فنی لازم در این جلسه ارائه شد که پس از استماع مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران برای رفع مشکلات و عقد قرارداد سرمایه‌گذار بخش خصوصی با شرکت مذکور، مشکل موجود تسهیل شد.

امیدی شاه‌آباد، افزود: مدیرعامل و معاونین شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران ضمن تأیید این موضوعات در راستای تأیید و امضای قرارداد مذکور قول همکاری و مساعدت دادند.

وی یادآور شد: با رفع این مشکل زمینه تولید چهارهزار تن تولید ماهیان سردابی به شکل پرورش ماهی در قفس با حجم سرمایه‌گذاری بیش از یک‌همت، فراهم می‌شود.

معاون اقتصادی استانداری لرستان، گفت: با اجرای و تکمیل این طرح، زمینه اشتغال بیش از ۳۰۰ نفر به‌صورت مستقیم فراهم خواهد شد.

امیدی شاه‌آباد با اشاره به ظرفیت‌های ویژه لرستان در حوزه شیلات و آبزیان، اظهار داشت: میزان تولیدات ماهیان سردابی استان در سال گذشته ۳۹ هزار و ۶۷۵ تن و تولید ماهیان خاویاری نیز دو هزار و ۵۰۰ تن گوشت بوده است.

وی ادامه داد: تولید ماهیان گرمابی در سال گذشته دو هزار و ۴۴۳ تن و تولید بچه‌ماهی و تخم چشم زده ۱۴۶ میلیون قطعه بود.

معاون اقتصادی استانداری لرستان، گفت: در زمینه تولید ماهیان زینتی نیز سه هزار و ۷۹۰ قطعه و در زمینه ماهیان خاویاری نیز حدود هزار کیلوگرم، این بخش تولید داشته است.