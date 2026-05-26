امام جمعه دیّر: زنان در پیروزی و تداوم نظام اسلامی نقش مهمی داشته اند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی سه‌شنبه شب در مصلای شهدای محراب دیّر در آیین معنوی دعای عرفه در مصلای شهدای محراب شهر دیّر، با تسلیت سالروز شهادت حضرت مسلم بن عقیل (ع)، به تحلیل ریشه‌های تاریخی شکست جامعه کوفه پرداخت و اظهار داشت: عامل اصلی تنهایی حضرت مسلم در کوفه، تحریک‌پذیری و ترس جامعه از تهدیدهای دشمن بود. وقتی ملتی در برابر ارعاب دشمن عقب‌نشینی کند، شکست آن حتمی است.



امام جمعه دیّر با مقایسه تطبیقی بصیرت مردم ایران با حوادث صدر اسلام افزود: در کوفه، هزاران نفر با مسلم بن عقیل بیعت کردند اما با تهدیدهای عبیدالله، چنان عقب نشستند که شب‌هنگام کسی پشت سر ایشان باقی نماند. اما ملت بزرگ ایران در دوران انقلاب و پس از آن، با وجود بمباران‌ها، تحریم‌ها و تهدیدهای مداوم به ویژه در جنگ اخیر صحنه را خالی نکردند و همین ایستادگی باعث شد نور خدا بر این سرزمین بتابد.



وی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش برجسته زنان در پیروزی و تداوم نظام اسلامی اشاره کرد و با انتقاد از برخی نادیده گرفتن‌ها گفت: در نهضت ما، زنان نقش مستقیم و غیرمستقیم ایفا کردند؛ مادرانی که چندین شهید تقدیم کردند و همچنان پای ارزش‌ها ایستادند. امروز نیز در محافل مذهبی و رزمایش‌های معنوی، بانوان نقش به‌سزایی دارند.



وی تاکید کرد: بیش از ۷۰ درصد جمعیت اجتماع شبانه مردم در خیایان را زنان و بانوان تشکیل می دهند که نشان دهند نقش این قشر در انقلاب و نظام اسلامی است.



حسینی با انتقاد از برخی اظهارنظرها پیرامون حجاب و حضور زنان در جامعه تصریح کرد: اینکه برخی مسئولان بخواهند حضور انبوه زنان مؤمن و محجبه را نادیده بگیرند و تنها بر چند مورد زنان بدحجاب تمرکز کنند، دور از انصاف است. ما با هیچ قشری مشکلی نداریم، اما نباید به گونه‌ای سخن گفت که جایگاه زنان بااصالت و محجبه تضعیف شود.



وی با استناد به سیره امام سجاد (ع) و امام صادق (ع)، روز عرفه را بزرگترین فرصت برای بندگی و استجابت دعا دانست و بیان کرد: این روز، روز گدایی از درگاه الهی است و نه خلق خدا. عرفه چنان ظرفیتی دارد که حتی ممکن است سعادت شامل حال جنین در شکم مادران نیز بشود.



امام جمعه دیّر در پایان با اشاره به توصیه‌های امام شهید درباره عمق معانی دعای عرفه، خاطرنشان کرد: دعای عرفه امام حسین (ع) سرشار از توحید و معرفت است. هر کس با درک معنا این دعا را زمزمه کند، از ابتدا تا انتهای آن دچار تحول روحی عمیقی خواهد شد. امروز باید با تضرع، پیروزی اسلام، طول عمر رهبر انقلاب و نابودی دشمنان کینه‌توز اسلام، به‌ویژه رژیم صهیونیستی و نتانیاهوی خبیث را از خداوند مسئلت کنیم.