  1. استانها
  2. سمنان
۶ خرداد ۱۴۰۵، ۷:۳۸

وقوع ۴ حادثه رانندگی در استان سمنان؛ ۱۴ نفر مصدوم شدند

وقوع ۴ حادثه رانندگی در استان سمنان؛ ۱۴ نفر مصدوم شدند

سمنان- مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از وقوع چهار حادثه رانندگی طی شبانه روز گذشته خبر داد و گفت: در مجموع این حوادث ۱۴ نفر مجروح و مصدوم شدند.

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع چهار حادثه رانندگی طی شبانه روز گذشته در محورهای مواصلاتی استان سمنان خبر داد و بیان کرد: این حوادث مصدومیت ۱۴ نفر را رقم زده است.

وی به تصادف اتوبوس و سمند کیلومتر ۴۳ محور دامغان به دیباج اشاره کرد و افزود: در پی این حادثه دو مصدوم حادثه راهی بیمارستان شدند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از برخورد پیکان وانت و پراید کیلومتر ۱۳ محور شاهرود به آزادشهر خبر داد و بیان داشت: به چهار مصدوم حادثه امداد رسانی لازم انجام شده است.

درخشان از واژگونی پراید در کیلومتر ۲۹ محور دامغان- شاهرود به عنوان دیگر حادثه رانندگی یاد کرد و ادامه داد: یک مصدوم حادثه توسط هلال احمر به مراکز درمانی منتقل شد.

وی به حادثه واژگونی پژو ۴۰۵ محور شهمیرزاد به فولاد محله که صبح سه شنبه رخ داد اشاره کرد و افزود: هفت نفر از اتباع خارجی مصدوم این حادثه بودند.

کد مطلب 6842379

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها