وقوع ۴ حادثه رانندگی در استان سمنان؛ ۱۴ نفر مصدوم شدند

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع چهار حادثه رانندگی طی شبانه روز گذشته در محورهای مواصلاتی استان سمنان خبر داد و بیان کرد: این حوادث مصدومیت ۱۴ نفر را رقم زده است.

وی به تصادف اتوبوس و سمند کیلومتر ۴۳ محور دامغان به دیباج اشاره کرد و افزود: در پی این حادثه دو مصدوم حادثه راهی بیمارستان شدند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از برخورد پیکان وانت و پراید کیلومتر ۱۳ محور شاهرود به آزادشهر خبر داد و بیان داشت: به چهار مصدوم حادثه امداد رسانی لازم انجام شده است.

درخشان از واژگونی پراید در کیلومتر ۲۹ محور دامغان- شاهرود به عنوان دیگر حادثه رانندگی یاد کرد و ادامه داد: یک مصدوم حادثه توسط هلال احمر به مراکز درمانی منتقل شد.

وی به حادثه واژگونی پژو ۴۰۵ محور شهمیرزاد به فولاد محله که صبح سه شنبه رخ داد اشاره کرد و افزود: هفت نفر از اتباع خارجی مصدوم این حادثه بودند.