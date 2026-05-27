به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام آرام، در مراسم نماز عید سعید قربان در ملارد، با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در پیام حج، شعار «الله‌اکبر» را سلاح راهبردی ملت ایران در مقابله با جبهه استکبار دانست.

وی ضمن تأکید بر تقوا و بصیرت در شرایط پیچیده کنونی، خاطرنشان کرد: انسان اگر حول محور الهی حرکت نکند، ممکن است مسیر حق را گم کند.

امام جمعه موقت ملارد با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره محوریت «الله‌اکبر» و وحدت امت اسلامی، تصریح کرد: ملت ایران در دوران انقلاب اسلامی بدون اتکا به سلاح نظامی و تنها با تکیه بر شعار «الله‌اکبر» در برابر رژیم طاغوت و قدرت‌های استکباری ایستادگی کرد و به پیروزی رسید.

آرام در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات سیاسی منطقه، تأکید کرد: مردم به مسئولانی که در چارچوب رهبری حرکت می‌کنند، اعتماد دارند، اما هرگز به دشمن اعتماد نخواهند کرد.

وی در پایان اظهار داشت: ملت ایران با حفظ وحدت، حضور پرشور در میدان و تبعیت از ولایت، مسیر ایستادگی و پیروزی را ادامه خواهد داد.