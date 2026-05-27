ایران قصدی برای تعرض به هیچ مرزی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید ابوالحسن فاطمی در خطبه های نماز عید سعید قربان ضمن عرض تبریک عید سعید قربان اظهار کرد: در این لحظات مبارک و در این میعادگاه معنوی بیش از هر زمان دیگر خلاء وجودی آن بزرگ‌مرد رهبر قائد شهید که حقاً پدر ملت ایران و امت اسلام بود، احساس می‌شود؛ مجاهد نستوهی که عمر با برکت خویش را وقف اعتلای اسلام و ایران کرد و در نهایت، وجود نازنینش را در مسیر آرمان‌های بلند الهی فدا نمود؛ مردی که نامش با عزت و غیرت گره خورده است.

وی با اشاره به صلح‌طلبی و استقلال‌خواهی نظام اسلامی، بیان داشت: ایران مقتدر همواره بر پای خویش ایستاده و قصدی برای تعرض به هیچ مرزی ندارد؛ اما خوی سلطه‌گری آمریکا و دخالت‌های بی‌جای او آتشی را برافروخت که به جنگی ناجوانمردانه منتهی شد؛ دشمن که گمان می‌کرد با شهادت رهبر عزیز و به خاک و خون کشیدن زنان و کودکان می‌تواند اراده این ملت را سلب کند، با سدی پولادین از شجاعت و شهامت مواجه شد که در نهاد تک‌تک ایرانیان ریشه دوانده است.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری با بازخوانی درخشان‌ترین برهه مقاومت، به استفاده راهبردی از ابزار خدادادی تنگه هرمز اشاره و افزود: در آن بزنگاه سرنوشت‌ساز، وقتی بی‌ادبی و گستاخی دشمن از حد گذشت، ملت ایران با اتکا به قدرت الهی چنان درسی به استکبار داد که دشمنان سراسیمه تقاضای آتش‌بس یک‌طرفه کردند؛ واقعه‌ای که به عنوان برگی زرین در تاریخ این مرز و بوم جاودانه خواهد ماند.

حجت الاسلام و المسلمین فاطمی با ستایش از پایداری ملت یادآور شد: آنان که ایمانی راسخ‌تر داشتند، با حضوری حماسی در میدان، بیش از ۸۰ شب وفاداری و مقاومت خود را فریاد زدند؛ این شعارهای طنین‌انداز و شجاعانه نه تنها لرزه بر اندام دشمن انداخت، بلکه روحیه‌ای مضاعف به نیروهای مسلح مقتدر و خادمان دلسوز ملت بخشید تا با صلابت بیشتری در مسیر خدمت گام بردارند.

وی به فروپاشی نقشه‌های شوم آمریکا اشاره و تصریح کرد: دشمنی که به قصد اشغال، تغییر نظام و برافروختن شعله‌های جنگ داخلی گام برداشته بود، اکنون در حضیض ذلت و ناکامی است؛ امروز نه تنها ملت ایران، بلکه تمامی آگاهان عالم، آن مرد لعین، ترامپ جنایتکار و همراهانش را لعنت می‌کنند و موج مخالفت‌ها حتی در قلب آمریکا نیز ریشه دوانده است؛ دشمن در ایجاد اجماع جهانی علیه ایران شکست خورد، چرا که ملت‌های دنیا بیدار شده‌اند.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری با استمداد از پیشگاه باری‌تعالی و ساحت مقدس امام زمان (عج)، برای دولتمردان و نمایندگان ملت در سنگر تصمیم‌گیری طلب هدایت و قوت کردند تا با دستگیری الهی، این کشتی پرتلاطم را با اقتدار به ساحل مقصود و منزلگه عزت برسانند.