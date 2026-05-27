پیرمرادیان: آینده متعلق به تمدن نوین اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن پیرمرادیان در خطبه های نماز عید قربان در خارگ ضمن تبریک عید سعید قربان به محضر حضرت ولی‌عصر (عج) و مردم مؤمن جزیره خارگ، اظهار کرد: عید قربان، عید بندگی، تسلیم و عبور از وابستگی‌های دنیوی است و امروز جبهه اسلام با تکیه بر ایمان و رهبری الهی در مسیر عزت و پیروزی حرکت می‌کند.

وی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی در موسم حج، نخستین محور این پیام را «توحید» دانست و افزود: تمام انبیای الهی مردم را به توحید دعوت کردند و امروز نیز مهم‌ترین نیاز امت اسلامی، بازگشت به حقیقت توحید و ایستادگی در برابر ظلم و استکبار است.

امام جمعه موقت خارگ با بیان اینکه ملت ایران در مکتب عاشورا و فرهنگ حسینی تربیت شده‌اند، تصریح کرد: ملت ایران نشان داد می‌توان در برابر قدرت‌های پوشالی ایستاد و زیر بار سلطه نرفت؛ همان مسیری که امام راحل و رهبر معظم انقلاب ترسیم کردند.

حجت الاسلام پیر مرادیان در ادامه، هجرت معنوی را دومین پیام مهم موسم حج عنوان کرد و گفت: هجرت یعنی خروج از سلطه‌پذیری، وابستگی و ترس از قدرت‌های استکباری؛ انسان مؤمن باید تنها در برابر خداوند سر تعظیم فرود آورد.

«الله‌اکبر» سلاح مؤمنان در برابر دشمنان

حجت‌الاسلام پیرمرادیان همچنین با اشاره به ذکر شریف «الله‌اکبر» به‌عنوان سلاح مؤمنان در برابر دشمنان، خاطرنشان کرد: امروز دشمنان اسلام از ایمان ملت‌ها هراس دارند و رژیم کودک‌کش صهیونیستی و حامیان آن در سراشیبی سقوط قرار گرفته‌اند.

وی با تأکید بر اینکه آینده متعلق به امت اسلامی و تمدن نوین اسلامی است، افزود: دوران هیمنه آمریکا و استکبار جهانی به پایان رسیده و ملت‌های مسلمان با محور مقاومت، عزت و استقلال را فریاد می‌زنند.

امام جمعه موقت خارگ در بخش پایانی سخنان خود، بر اهمیت دعا برای رفع گرفتاری مسلمانان، آزادی مسجدالاقصی، مردم مظلوم فلسطین و غزه و همچنین وحدت امت اسلامی تأکید کرد و از حجاج خواست ملت‌های اسلامی را از دعای خیر خود فراموش نکنند.