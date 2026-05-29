  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۵۴

وزیر خارجه پاکستان امروز با روبیو دیدار خواهد کرد

وزیر خارجه پاکستان امروز با روبیو دیدار خواهد کرد

وزارت خارجه پاکستان از دیداری خبر داد که وزیر خارجه این کشور با همتای آمریکایی خود خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت خارجه پاکستان از دیداری خبر داد که وزیر خارجه این کشور با همتای آمریکایی خود خواهد داشت.

وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که وزیر خارجه این کشور با همتای آمریکایی و نیز مشاور امنیت ملی آمریکا درباره موضوعات دوجانبه و نیز موضوعات منطقه رایزنی خواهد کرد.

منابع خبری روز گذشته اعلام کرده بودند که اسحاق دار، وزیر امور خارجه پاکستان جمعه در واشنگتن با مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، دیدار می‌کند.

این دیدار در حالی صورت می‌گیرد که اسلام‌آباد در تلاش برای میانجی‎‌گری بین تهران و واشنگتن برای دستیابی به یک پیمان صلح برای پایان‌ دائمی جنگ بین دو کشور است.

وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که «بررسی روابط دوجانبه و تبادل نظر در مورد تحولات منطقه‌ای و جهانی» محور مذاکرات وزیران خارجه خواهد بود.

پاکستان خواستار پایان دیپلماتیک درگیری بین آمریکا و ایران شده و همزمان با میانجی‌گری بین دو طرف نسبت به خطر تشدید تنش‌ها برای صلح منطقه‌ای هشدار داده است.

کد مطلب 6843614

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها