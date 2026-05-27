ملت ایران و جبهه مقاومت با سلاح «الله اکبر» دشمن را مستأصل کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عمران حسینی نسب در خطبه های نماز عید سعید قربان با تبریک عید، گفت و با بیان اینکه عید قربان، عید بندگی، اخلاص و امتحان بزرگ ابراهیمی است، گفت: عید قربان، از اعیاد مهم اسلامی و یادآور اخلاص و بندگی حضرت ابراهیم (ع) در برابر پروردگار خویش است.

امام جمعه سلطانیه با اشاره به اعمال روز عید قربان، نماز عید و قربانی را از مهمترین اعمال روز عید قربان دانست و افزود: قربانی کردن در این روز برای همه مستحب موکد است و بسیار سفارش شده است، تا آن جا که برخی از علما آن را بر کسانی که توانایی دارند واجب دانسته‌اند و مستحب است بعد از نماز عید، کمی از گوشت آن بخورد. بهتر است افراد توانگر، در این روز قربانی کنند و اکثر آن را به فقرا و نیازمندان انفاق کنند و به همسایگان و آشنایان نیز بدهند.

خطیب نماز عید قربان سلطانیه با بیان اینکه بهتر است گوشت قربانی را سه قسمت کرد، یک قسمت آن را به همسایگان و یک قسمت آن را به نیازمندان بدهند و قسمت سوم را برای اهل خانه نگه دارند، افزود: در روز قربان، فقط قربانی کردن گوسفند نیست که ارزش دارد، بلکه محبت، صلح، صله‌رحم، اطعام، توجه به فقرا و خانواده‌های نیازمند نیز عبادت‌های بزرگ این روز است.

وی با اشاره به اهمیت حج و با بیان اینکه حج برای کسانی که استطاعت دارند، یعنی از لحاظ مال، جان و راه توانایی رفتن برایشان مقدور است، واجب است و هیچ عمل دیگری جایگزین حج واجب نمی شود، گفت: اگر مسلمانی بدون عذر، وظیفه حج را انجام ندهد در لحظه مرگ به او گفته می‌شود که از صف مسلمانان خارج و در صفوف دیگران قرار خواهی داشت.

حسینی نسب با تبیین ظاهر و باطن حج؛ و با بیان اینکه حج ضامن حقانیت اسلام و بقای امت اسلامی است و رفتن به حج، هجرت به سوی خداست، گفت: حج تجلی عرش الهی و تجلی انسان کامل است. وقتی خداوند به انسان‌ها امر می‌نماید که به سوی کعبه بروند و آن اعمال را انجام دهند، در واقع به سوی مقام انسان کامل فرا می‌خواند.

امام جمعه سلطانیه به پیام مقام معظم رهبری به حجاج اشاره کرد و با بیان اینکه رهبری معظم انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه ای در این پیام به توصیف ظاهر و باطن حج و مناسک آن پرداخته و الله اکبر را سلاح مسلمانان دانستند، افزود: الله اکبر سلاح ملت ایران از اول انقلاب تا امروز است. ملت ایران با سلاح الله اکبر قیام کرد، رژیم طاغوت، دیکتاتور و وابسته پهلوی را ساقط کرد، دست و پای آمریکای طمع‌کار و مستکبر را از کشور بُرید و نفوذ صهیونیسم را بکلّی قطع کرد.

خطیب نماز عید قربان سلطانیه با بیان اینکه ملت ایران نزدیک به سه ماه است با سلاح الله اکبر در برابر مستکبران ایستاده اند چرا که می دانند هر خدا پشتیبان اوست، هیچ ترسی ندارد، افزود: ملت ایران و جبهه مقاومت با همین سلاح دشمن را مستأصل کرده اند. آمریکا از این پس در منطقه غرب آسیا هیچ جایگاه و نقطه امنی ندارد و باید از پایگاه های ویران خود دست بکشد و به کشور خود برگردد.

حجت الاسلام حسینی نسب امام جمعه شهرستان سلطانیه با تصریح بر اینکه «حاکمان کشورهای مسلمان» باید همچون «ملت های مسلمان» بیدار شوند و بدانند حضور آمریکا در منطقه جز ناامنی ثمره ای ندارد، ادامه داد: امروز برائت از مشرکان جز با برائت از آمریکا لقلقه زبان است و برائت از مشرکان واقعی نفرت واقعی و عملی از آمریکا و رژیم صهیونیستی است. برائت از مشرکان یعنی مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسراییل و این شعار، دعای مظلومان علیه مستکبران است.