به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام عباس مولوی صبح چهارشنبه در خطبههای نماز عید سعید قربان در مصلای نهاوند با تبریک عید قربان و آغاز دهه ولایت، فلسفه این عید بزرگ را «ایثار و گذشت» توصیف و با استناد به آموزههای دینی و دعای مکارمالخلاق، بر ضرورت وحدت میان آحاد جامعه تأکید کرد و افزود: امروز حیاتیترین نیاز کشور وحدت قلوب است و متقین کسانی هستند که برای نزدیک کردن دلها و استحکام صفوف در برابر دشمن مشترک تلاش میکنند.
وی با تبیین پنج رکن اساسی پایداری در برابر فشارهای خارجی، «صبر» و «مقاومت» را نخستین ابزارهای جامعه ایمانی برشمرد و با اشاره به مفهوم «وطن بالفقر» در ادبیات مبارزه، تصریح کرد: در مسیر مقابله با شیطانهای جنی و انسی و برای حفظ استقلال کشور، باید هزینههایی نظیر تحریم و محدودیت را به جان خرید و پذیرش فقرِ تحمیلی از سوی دشمن برای دستیابی به عزتی بزرگتر، بخشی از فلسفه ایستادگی است.
امام جمعه موقت نهاوند در ادامه با انتقاد از الگوهای حکمرانی در برخی کشورهای منطقه، خاطرنشان کرد: مبارزه و رفاهطلبی هرگز در یک مسیر قرار نمیگیرند و حاکمانی که به دنبال شهوات دنیا و حفظ قدرت به هر قیمتی هستند، ناگزیر به ذلت در برابر آمریکا تن میدهند؛ علت خواری برخی سران منطقه، عدم مخالفت با هوای نفس و دوری از فرهنگ مقاومت است.
وی به تبیین مفهوم عدالت در نظام اسلامی پرداخت و گفت: طبق فرموده رهبر معظم انقلاب و آرمانهای شهدای گرانقدر، اولین فلسفه تشکیل نظام اسلامی، بسط عدالت اجتماعی است و مبارزه امروز ملت ایران در سطح بینالمللی نیز با هدف تحقق عدالت در سراسر جهان صورت میگیرد.
حجتالاسلام مولوی با اشاره به پیام حج مقام معظم رهبری و تأکید ایشان بر قدرت ایمان، از مردم خواست تا در شرایط سخت اقتصادی، سنت حسنه «مواسات» و همدلی را سرلوحه کار خود قرار دهند.
وی در پایان تأکید کرد: دشمن تمام توان خود را برای شکستن تابآوری جامعه ایران به کار گرفته است و در این پیکار، شریک شدن در شادی و غم یکدیگر و حمایت از اقشار آسیبپذیر، صرفاً یک توصیه اخلاقی نیست، بلکه یک سنت سیاسی هوشمندانه برای خنثیسازی توطئههای اقتصادی و حفظ انسجام ملی است.
نظر شما