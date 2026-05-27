به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید محمدعلی ساداتی در خطبههای نماز عید سعید قربان که با حضور پرشور مردم مؤمن در شهرستان سرپلذهاب اقامه شد، با تبریک این عید بزرگ به تشریح ابعاد عبادی و سیاسی این روز پرداخت و اظهار کرد: آینده درخشان جهان متعلق به امت اسلامی و تمدن نوین اسلامی است و ملت بصیر ایران با ایستادگی و مقاومت بینظیر خود، مسیر تحقق این آینده روشن را هموار میکند.
وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه عید سعید قربان نماد بندگی و تسلیم محض در برابر اراده پروردگار است، افزود: عید واقعی برای مؤمنان روزی است که انسان از گناه، غفلت و خطا دور باشد و با پیروی دقیق و خالصانه از دستورات الهی، تمام ابعاد زندگی خود را رنگ بندگی و تقوا ببخشد.
لزوم زنده نگهداشتن شعار توحیدی «اللهاکبر»
حجتالاسلام ساداتی با اشاره به پیامها و رهنمودهای روشنگرانه رهبر معظم انقلاب اسلامی، تصریح کرد: امروز وظیفه خطیر ملت ایران همچون ماهها و روزهای گذشته، حفظ حضور پرشور در صحنه و تبعیت بیچون و چرا از منویات مقام معظم رهبری است تا انقلاب اسلامی از گزند دشمنان مصون بماند.
وی با تأکید بر قدرت معنوی شعارهای اسلامی یادآور شد: شعار «اللهاکبر» سلاحی دشمنشکن، وحدتآفرین و عامل اصلی قوت قلب مؤمنان در برابر سختیهاست و باید این شعار توحیدی همواره در جامعه اسلامی زنده بماند و در برابر توطئههای دشمنان طنینانداز شود.
جهانی شدن گفتمان مقاومت و برائت از استکبار
امام جمعه سرپلذهاب در بخش دیگری از خطبههای نماز عید، با تأکید بر اهمیت برائت از مستکبران و دشمنان قسمخورده اسلام بیان کرد: امروز مسئله برائت از مستکبران عالم بهویژه آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی اهمیت مضاعفی پیدا کرده است، بهگونهای که طنین شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» از مرزهای جغرافیایی عبور کرده و به شعار مشترک تمامی ملتهای بیدار و آزاده جهان تبدیل شده است.
حجتالاسلام ساداتی در پایان با اشاره به دستاوردهای بیبدیل انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: به برکت پیروزی انقلاب اسلامی و همچنین ۴۷ سال ایستادگی، مقاومت و ایثار ملت غیور ایران، امروز گفتمان مقاومت در سراسر جهان نهادینه و جهانی شده است و این بیداری مقدس، ملتهای مستضعف را برای رویارویی و مقابله با استعمار و استکبار جهانی مصممتر از گذشته کرده است.
